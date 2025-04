Leire Martínez habla sin tapujos tras la ruptura con 'La Oreja de Van Gogh'

Si pensabas que el culebrón acerca de la ruptura de Leire Martínez con La Oreja de Van Gogh había terminado, nada más lejos de la realidad. A pocas horas de lanzar su primer single en solitario desde que fuese expulsada por la banda, Leire ha hablado largo y tendido acerca de lo ocurrido y de la presunta vuelta de Amaia Montero.

¿Recuerdas ese comunicado frío y carente de emociones publicado por 'La Oreja de Van Gogh' en referencia a la salida (más bien despido) de Leire Martínez? "Las trayectorias de Leire y LODVG seguirán caminos separados". ¿Qué ocurrió realmente y por qué la historia terminó de forma tan mala?

En su momento, la protagonista de la historia reveló que no se vio cómoda firmando dicho comunicado y por ello no estaba su nombre en él. Aunque aseguró que Amaia no tuvo que ver en su salida, ahora sabemos que el regreso de la vocalista está más cerca que nunca.

Ahora, Leire Martínez ha hablado con El Español y empieza explicando: "estoy sorprendida con la lectura que ha hecho la gente sin apenas información", en referencia al presunto regreso de Amaia Montero.

Aunque ha recibido muchos insultos en estas últimas semanas, Leire tiene claro que no quiere ser víctima: "las cosas pasan en la vida. Es la gente la que me coloca en ese lugar, no yo".

Sin embargo, sorprendidos nos hemos quedado todos sus fans cuando ha revelado que "hay una verdad que no se va a saber nunca", acerca de la cual no se ha pronunciado. Quizás el verdadero motivo de su salida de 'La Oreja de Van Gogh'.

¿Y qué piensa de la vuelta de Amaia Montero al grupo, que de momento sigue sin estar confirmada? Ella lo tiene claro: no sabe si es verdad, pero de ser así, el grupo le habría "hecho la cama" para quitársela de en medio y dar vía libre a su predecesora.

Este viernes 11 de abril sale a la luz el primer single en solitario de Leire Martínez, el cual se espera que sea un éxito indiscutible en este contexto.