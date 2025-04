Leire Martínez desvela como vivió su salida de 'La Oreja de Van Gogh' en 'La Revuelta': "Me hubiera gustado darle una vuelta"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

La invitada principal de la noche tras la aparición de Feliciano López fue Leire Martínez, exintegrante de la banda de pop rock español, La Oreja de Van Gogh, que a finales del año pasado anunciaban que partían caminos con la cantante vasca.

La cantante entró como vocalista del grupo justo tras la salida de su anterior 'frontwoman', la irunesa, Amaia Montero, que ocupó el puesto entre 1996 y 2007.

Ahora, aunque no hay nada confirmado, ni desmentido, son muchas las voces que apuntan a que la decisión del grupo podría haber llegado a las puertas del regreso de la cantante de los primeros años al grupo. Por su lado, Leire ha empezado su carrera en solitario y este viernes sale a la luz su primer álbum, 'Mi nombre'.

En el programa no querían dejar de preguntar acerca de la ruptura con la que fuera su familia durante tantos años y hasta le proponían que se fuera de gira con Amaia y ambas se olvidaran de la formación, algo que se ha tomado con humor.

"En 17 años pasan muchas cosas", empezaba comentando una Leire Martínez mucho más entera que cuando explotó toda la noticia, cuando buscaba alejarse del tema a pesar de las carreras de la prensa por la calle preguntándole sobre ello. "A veces se consigue reconducir, y a veces no. Y esta vez no se consiguió", explicaba sobre una situación de la cual ella tenía más información y confirmaba que "las cosas iban regular".

Preguntada acerca de si se había planteado dejar el grupo y empezar una carrera por su cuenta: "La verdad que no. A mi me hubiera gustado darle una vuelta", se sinceraba la cantante.

Broncano, que quería saber más de cómo se echan a los integrantes en un grupo musical, preguntaba si se había producido una votación para llegar a esa conclusión. Sin embargo, Leire comentaba que si fue así, ella "no estuvo presente" en dicha ocasión, algo en lo que Grison ha visto una similitud con lo que ocurrió con el exlíder del PP, Pablo Casado, quien también fue expulsado de su partido.

También confirmaba que no había vuelto a tener relación con nadie de dentro de la banda desde su marcha y no se quería mojar en si tenía mejor trato con uno que con otro, pero aseguraba que "con cada uno ha tenido momentos maravillosos y momentos de no querer verles la cara". Finalmente, daba las gracias por el cariño de los fans durante este tiempo.