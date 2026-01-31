¿Es legal que tu empresa te escriba fuera del horario laboral en España? Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo, lo aclara

La digitalización y conexión constante en la que vivimos ha cambiado por completo la forma en la que trabajamos, por ejemplo con la posibilidad de que tu empresa te contacte fácilmente en todo momento. Pero, ¿en qué punto deja de ser legal?

Esto es lo que pasa cuando la empresa contacta a un trabajador fuera de horario

Ante una duda tan clara como esta ha sido Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo, quien ha querido aclarar qué es legal y en qué momento se está cometiendo una infracción. Y para comenzar hay que decir que sí, tu empresa te puede enviar mensajes o correos en cualquier momento.

El mero acto de comunicarse con el trabajador fuera de su horario laboral no supone infracción alguna. Donde sí ya existe una acción punible es a la hora de obligar al trabajador en cuestión a que responda a esos mensajes fuera de su horario.

Según explica la inspectora, las empresas que llevan a cabo esta práctica pueden enfrentarse a sanciones económicas que van de los 751 a los 7.500 euros. Después de todo, implica una clara vulneración de los derechos laborales.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que sea el trabajador quien responde a esos mensajes voluntariamente. En estos casos, hablamos de que la empresa debe recompensarlo como una hora extra cotizable, ya sea con un pago adicional o con tiempo acumulable de descanso.

Ercoreca también aprovechó para hablar acerca de cómo estar conectado constantemente puede tener un efecto negativo en el día a día, tanto a nivel profesional como en algo tan básico como el propio descanso del trabajador.

En resumen, sí: las empresas pueden optar por contactar a cualquiera de sus trabajadores fuera del horario laboral, pero en ningún pueden obligar a que se dé una respuesta y, en caso de que la haya, esta debe considerarse como una hora extra.