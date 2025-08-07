Suscripción

¿Es legal cobrar a los propietarios de un piso si llevan invitados a la piscina comunitaria?

Esto es lo que dice la ley al respecto

Una piscina particular, en una imagen de archivo.

David Cruz

Es habitual en muchos pisos o urbanizaciones con piscinas comunitarias que los vecinos inviten a amigos y conocidos a pasar las largas jornadas de calor veraniegas. Y más cuando superamos con facilidad los 40 grados en olas de calor como la que estamos viviendo en estos momentos.

Sin embargo, algunas comunidades de vecinos han empezado a imponer un pago de una 'tasa' por invitados. ¿Es legal que tu comunidad te cobre cierta cantidad de dinero para pasar la tarde en la piscina con amigos o familiares?

Esto es lo que dice la ley

Para encontrar el texto en el que se regula el uso de las piscinas comunitarias, tenemos que leer el Real Decreto 742/2013, que establece criterios sanitarios básicos y mínimos. Sin embargo, cada comunidad autónoma establece sus normativas, por lo que puede haber diferencias significativas de una región a otra.

Control de aforo, sistemas de acceso o la obligatoriedad de socorrista suelen depender precisamente de esas normas autonómicas que no son de tan fácil acceso como un Real Decreto.

Entonces, ¿es posible cobrar dinero por cada invitado que llevemos a la piscina? Aunque esta idea estuvo motivada por algunas comunidades de vecinos que querían aprovechar esta 'tasa' para apoyar el mantenimiento de las zonas comunes, ha generado una enorme controversia en redes sociales.

Y la respuesta es muy sencilla: la normativa establece que las comunidades de vecinos tienen la potestad de aprobar medidas como el pago por invitaciones o carnets especiales para visitantes, eso sí, siempre que sea una medida acordada en junta por la mayoría que corresponda.

De esta forma, si una comunidad de vecinos llega a este acuerdo para limitar el control de acceso a sus piscinas, no hay nada que hacer.

