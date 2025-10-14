Un lector de labios desvela la 'amenaza' de Trump a Macron tras el tenso apretón de manos

Para Trump, los apretones de manos son importantes. Un símbolo de poder. El presidente de los Estados Unidos protagonizó la celebración del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, en la que pudo proclamar que "por fin tenemos paz en Oriente Medio", tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo.

Una cumbre en la que Donald Trump afirmó que "nunca antes había visto tanta felicidad" tras firmar en Sharm el Sheij el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, un pacto rubricado entre los mediadores: EEUU, Egipto, Catar y Turquía. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad", afirmó Trump desde la sala de conferencias, acompañado de más de una treintena de líderes mundiales.

Pero la imagen del día fue el extraño saludo entre Trump y Macron. Sucedió al inicio, durante el recibimiento del presidente de los Estados Unidos. Cuando Trump saluda a Macron, no le suelta la mano, hasta tal punto que el apretón de manos duró aproximadamente 26 segundos. Incluyó múltiples cambios de agarre, tirones y un prolongado apretón de manos, en el que ambos líderes parecían incómodos.

Un saludo que va más allá

Un lector labial profesional ha interpretado un críptico comentario de cinco palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigido al presidente francés, Emmanuel Macron, durante un inusual apretón de manos en una cumbre mundial celebrada el 13 de octubre.

Según la lectora labial Nicola Hickling, Trump pareció preguntar: "¿Es auténtico?", antes de añadir: "Sólo hago daño al otro" y, por último, lanzar un breve y agudo desafío: "Hazlo. Te veré dentro de un rato". Al parecer, Macron respondió: "Ya lo veremos. Verás lo que está a punto de ocurrir", y sugirió continuar las conversaciones a puerta cerrada.

En las redes sociales, el saludo de manos fue interpretado como una demostración física de competencia, generando comparaciones con un pulso o incluso con una escena propia de la diplomacia al estilo de la WWE. El encuentro coincidió con las conversaciones sobre el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes, destacando las negociaciones que aún se mantienen entre los dirigentes internacionales.