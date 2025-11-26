Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Esta es la leche más saludable que puedes comprar en el supermercado según un conocido nutricionista

El nutricionista Juanmi Pons ha indicado cuál es, para él, la leche de supermercado más sana.

¿Hasta qué edad hay que tomar leche?

¿Hasta qué edad hay que tomar leche? / La Nueva España

Álex Pareja

Álex Pareja

A través de sus redes sociales, el nutricionista Juanmi Pons se ha centrado en distintos tipos de leche y bebidas vegetales que podemos encontrar en los supermercados, reavivando el debate sobre qué opciones son realmente saludables y cuáles lo son menos.

En el vídeo, el nutricionista y entrenador personal va valorando, del 0 al 10, distintas leches y bebidas vegetales mientras explica, de forma muy directa, qué le convence y qué no de cada una. El objetivo es mostrar, de un vistazo, qué productos considera más naturales y cuáles, en su opinión, se alejan demasiado de lo que entiende como una leche mínimamente procesada.

Pons arranca con la leche entera clásica, a la que otorga un 5 sobre 10 y define como la menos procesada de todas. Para él, precisamente ese menor grado de manipulación la convierte en la opción más “natural” dentro de la oferta láctea industrial, aunque eso no significa que la recomiende sin matices.

Cuando pasa a la leche semidesnatada, la nota cae a un 3, porque la considera bastante manipulada y alejada de la leche original al haber modificado su contenido graso. La versión semidesnatada sin lactosa baja aún más hasta un 2, ya que, según recalca, es “igual que la anterior, pero más procesada” por los tratamientos añadidos para eliminar la lactosa.

La desnatada tampoco se libra: también se queda en un 2, al describirla como la más procesada y la que menos nutrientes aporta al haberse retirado prácticamente toda la grasa. Pero la sorpresa llega cuando Juanmi Pons deja las leches para centrarse en las bebidas vegetales.

Suspenso a las bebidas vegetales

El análisis continúa con las alternativas vegetales, cada vez más presentes en los lineales de frío. A una bebida de soja 0% azúcares le pone un 2 y afirma que no la recomienda en absoluto, llegando a calificar la soja como un producto “bastante nocivo”.

La bebida de almendras tampoco sale mejor parada: recibe un 2 y la sitúa de lleno entre los ultraprocesados, criticando su larga lista de ingredientes con estabilizantes, conservantes y otros aditivos que, en su opinión, no aportan nada positivo y pueden ser perjudiciales.

Tras repasar una a una las opciones, el mensaje final es el más contundente. Pons asegura que, en realidad, no recomienda ninguna leche, ya que considera que es un alimento diseñado para animales herbívoros y que su consumo continuado puede dañar la salud intestinal humana.

