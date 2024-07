¿Leche entera, semi o desnatada? Boticaria García revela cuál es la mejor y por qué

En los últimos años, se ha generado un gran debate sobre el consumo de leche en la etapa adulta. Los expertos no concuerdan sobre la cantidad de beneficios, y aunque es un buen alimento, no creen que sea imprescindible. No obstante, esta bebida sigue siendo imprescindible en nuestro día a día para múltiples recetas.

Además, otra de las conversaciones que giran alrededor de la leche y sus variantes es sobre cuál es la mejor: entera, semidesnatada o desnatada. En este sentido, la especialista y doctora en Farmacia, Boticaria García, recuerda que "siempre he considerado los lácteos enteros como la opción menos saludable por tener grasas saturadas".

No obstante, recientemente se ha visto que "no todas las grasas saturadas son iguales y, en concreto, las de la leche entera no son tan malas como se cree". A las personas que consumen la opción desnatada o semidesnatada, Boticaria García recuerda que "las calorías hay que ponerlas en su contexto". Si bien es cierto que la entera tiene más calorías, también "la entera tiene un efecto saciante que no tienen las demás".

Otro punto destacado sobre la leche entera es la intensidad de su sabor. "La leche desnatada o la semidesnatada tienen mucho menos sabor que la entera por lo que mucha gente la toma acompañada de productos como el azúcar", en estos casos, tiene más calorías y es menos saludable. Finalmente, Boticaria García cree que la mejor opción "dependerá de los objetivos de las personas y del tipo de alimentos que tome a lo largo del día".