SOCIEDAD
La lección del economista José Elías: "Muchos empresarios cometen el mismo error; no pongas las acciones de la empresa a tu nombre"
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta personal de X
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre uno de los errores que más cometen los empresarios en España. Se trata de que nunca piensan en su salida: "Como no creen que vayan a vender la empresa, nunca se preparan".
El dueño de La Sirena quiso dejar claro que lo peor que se puede hacer es poner acciones de la empresa a tu nombre, debido a que "el día que quieras venderla, no podrás". El problema es cuando se dan cuenta del problema, pero ya "es tarde" en la mayoría de los casos.
"Descubren que una parte importante del dinero de la operación se irá por no haber preparado bien la estructura", destapó en la red social de Elon Musk.
La solución que dio es sencilla: "Para que no os pase esto, tienes que poner una holding arriba".
El empresario se sinceró diciendo que "esa sociedad debe ser la propietaria de las acciones de la empresa y permitirte afrontar una posible venta de una forma mucho más eficiente". No obstante, avisó de que "hazlo ya, porque las oportunidades no avisan".
Asimismo, puso el siguiente ejemplo: "Cuando un tío viene y te pone el dinero encima de la mesa, vas corriendo al fiscalista. Y ahí te dice que sí, que se puede arreglar, pero que tendrías que haberlo montado 3 años antes de vender".
El empresario expresó que lo que hay que hacer es organizar fiscalmente "tu estructura societaria ya": "Prepárate por si algún día triunfas y haces una empresa de puta madre. Si viene tu competidor y te compra, que no te cueste la broma una fortuna".
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