LeBron James se sincera sobre la relación con su hijo Bronny: "Ya no hablamos tanto"

LeBron James es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, y su trayectoria lo respalda. A lo largo de su carrera, el deportista ha ganado el título de la NBA en cuatro ocasiones, las mismas veces que ha sido nombrado MVP de la temporada regular.

El pasado miércoles, el estadounidense debutó en su octava temporada con Los Ángeles Lakers y en la número 23 de su carrera en la NBA, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en disputar tantas temporadas.

Aunque el equipo ya llevaba 14 partidos, el 'Rey' se incorporó más tarde debido a una lesión en el nervio ciático de la pierna derecha.

La estrella de los Lakers se reencontró en la cancha con su hijo Bronny, ya que hace poco más de un año hicieron historia en la NBA al convertirse en el primer dúo padre e hijo en jugar juntos un partido.

Tras el encuentro frente a los Utah Jazz, el veterano de 40 años habló sobre su descendiente: "Ha sido genial verlo, observarlo. Y todavía es joven, obviamente acaba de cumplir 21 años. Continúa aprendiendo y mejorando con cada oportunidad".

LeBron James también se sinceró sobre su relación actual con Bronny, admitiendo que, aunque son compañeros de equipo, ya no mantienen la misma comunicación que hace unos meses.

"Creo que está disfrutando del proceso, pero es mejor preguntarle a él que a mí. Ya no vive en casa, así que no hablamos tanto; ahora tiene su propio espacio", declaró el jugador de baloncesto.