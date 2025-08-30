Esto es lo que más le sorprende a un colombiano de España durante el verano

Llega el verano, sobre todo durante el mes de agosto, y España cierra. Es bastante habitual que durante este período muchos de los negocios y establecimientos de nuestro país decidan descansar por vacaciones, y es precisamente una de las mayores sorpresas que se llevan algunos extranjeros.

La sorpresa de un colombiano que vive en España

Lo hemos visto a través de las redes sociales del usuario El Molano, un colombiano que vive en España y que se está haciendo viral por compartir su mayor sorpresa durante el verano en nuestro país: comprobar cómo tantos negocios y comercios echan el cierre durante períodos tan prolongados.

Según comenta, es una práctica muy poco habitual en su país de origen, pero es algo muy común en España. Los meses de julio y agosto, principalmente, suelen coincidir con la marcha de vacaciones de trabajadores autónomos y pequeñas empresas, que cierran durante un tiempo sus negocios.

Para el colombiano, las vacaciones suelen producirse en períodos más cortos, por lo que encontrar establecimientos cerrados durante más de un mes seguido le parece una rareza descomunal. Además, según apunta, sería muy difícil de sostener económicamente en Colombia.

También habla de esa extraña sensación de no encontrar casi nada abierto durante el verano, pero siempre reconociendo que las vacaciones son importantes y totalmente necesarias, además de afirmar que no generaliza sobre todos los negocios, ni mucho menos.

Pero, obviamente, este punto de vista ha generado mucho debate y comentarios acerca del asunto, que quizás podría parecer totalmente inadvertido dentro de España, acostumbrados a que esto suceda verano tras verano de forma habitual.

Las diferencias culturales entre países también se reflejan en los horarios laborales y en las vacaciones, como demuestra este ejemplo, y también hay mucha sorpresa por la hora tan tardía a la que se cierran algunos establecimientos en España.