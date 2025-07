Le hace la petición más extraña a una taxista en plena ola de calor en Marbella

Una taxista de Marbella ha compartido a través de su cuenta de TikTok una experiencia bastante inesperada: una clienta que se subió al taxi durante la última ola de calor le pidió que apagara por completo el aire acondicionado del vehículo.

No pidió a la conductora que lo bajara, no, directamente le pidió que lo apagara por completo. Tal y como recalca la conductora en sus redes sociales, se encontraban a 30 grados y encontró la petición muy extraña, pues ella no paraba de sudar.

En el vídeo indica que el calor provocaba una extrema sudoración y por eso le extrañó tantísimo que le pidiera que apagara el aire acondicionado. Finalmente, volvió a encender el aire acondicionado del vehículo por su comodidad.

En redes, otros usuarios han indicado que puede ser normal por dos razones: la primera es que el calor no afecta a todos por igual (la temperatura, en general), y la segunda es que el aire acondicionado puede sentar mal a ciertas personas.

No son pocas las personas que experimentan malestar con el aire acondicionado, y que no suelen utilizarlo ni en plena ola de calor (como ha sido el caso). Aunque, como también indican otros usuarios, quién quisiera estar a 30 grados durante estos días.

El aire acondicionado puede tener un impacto en las vías respiratorias, resecando o irritando las mucosas nasalaes o la garganta, que puede aumentar el riesgo de infecciones como faringitis, laringitis o rinitis.

Los cambios bruscos de temperatura, como pasar de un ambiente muy caluroso en el exterior a otro más frío en el interior de un vehículo con aire acondicionado, supone un choque térmico que el cuerpo humano puede no asimilar correctamente.

La ola de calor que está afectando actualmente a España mantiene activados avisos por altas temperaturas en 45 provincias, con alertas naranjas en 10 comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura o Madrid.