Qué le pasa a la hija Anabel Pantoja: última hora del estado de salud de Alma y que enfermedad tiene

Carlos Sobera apoya la decisión de no emitir comunicados

Otro de los amigos conocidos de Anabel Pantoja es el presentador de televisión Carlos Sobera, con quien ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes ocasiones. El televisivo vasco ha deseado una pronta recuperación a Alma desde la gala de los premios Iris. También ha hablado sobre la ausencia de información acerca de la salud de la niña: "Son momentos emocionalmente muy duros, no es fácil pasar por ese desierto. Necesitas mucha tranquilidad emocional, no tener ningún estrés exterior", valoraba a Europa Press sobre la decisión de no emitir ningún comunicado por parte de la familia.