La hija de Anabel Pantoja, ingresada en un hospital de Gran Canaria: qué le pasa, parte médico y última hora en directo

Isabel Pantoja: Presente, pero apartada de la familia

Según ha podido saber Antonio Rossi, colaborador en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, ha podido saber que la cantaora Isabel Pantoja no ha coincidido con su familia en Gran Canaria, aunque sí que está presente en la isla: "A día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja. Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria", comentaba en este mediodía.

Según amplía el periodista, Isabel Pantoja habría tomado esta decisión para no centrar todo el foco de atención mediático y por su voluntad de mantener un segundo plano en todo este suceso: "Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella. Está con ella, pero a la retaguardia, informada", explicaba Rossi.