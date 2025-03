Le dieron por muerto en 1994, pero falleció en la DANA de Valencia y sus hijas se acaban de enterar

La historia que os traemos hoy es una de esas excepciones que parece imposible que ocurran y que hace creer en que los milagros posiblemente existan. Y es que se ha descubierto en Valencia un cadáver debido a la DANA de un hombre llamado Miguel que resulta que se le declaró legalmente fallecido en el año 1994, hace más de 30 años.

Desde entonces no se ha sabido absolutamente nada de él, tal y como explican sus hijas, que han participado en "El Programa de Ana Rosa" explicando que un día el hombre desapareció y, diez días después, se le declaró legalmente muerto. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver y no tiene ni tan siquiera historial clínico.

"Nosotros pensábamos que había sido una equivocación. La última vez que se fue, ya no volvió más. Claro, es que como desde esa fecha no se supo nada de él..." explicó una de las hijas en el programa. "El último movimiento bancario era de 1980. Anteriormente, que si no lo habían encontrado, no había ido al médico... Es que no tiene ni historia clínica. No solicitó la pensión de jubilación. Incluso, el DNI que se dejó en casa, es de esos antiguos...".

"Tenía las huellas dactilares para identificarlo, que si no... Ni nos enterábamos. A él lo encontraron en Quart de Poblet. Ese hombre venía arrastrado de otro sitio. Ahora resulta que estaba a cuatro horas y media de camino y no ha venido nunca a saber de sus hijas, pues como que estamos un poquito reacias hacia él" añadía la mujer. "Yo estuve en Valencia hace cuatro o cinco años, que fuimos de vacaciones a Marina D'or. ¿Quién no me dice a mí que no me lo crucé? Ya, por fin, porque hay un cuerpo, con la triste finalidad de que está fallecido, pero se ha encontrado" decía a modo de conclusión.