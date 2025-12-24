Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

La colaboradora de televisión explicó en 'Hasta el fin del mundo' uno de los peores momentos de su vida

Alba Carrillo y Feliciano López

Alba Carrillo y Feliciano López / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La relación entre Alba Carrillo, presentadora de televisión, y Feliciano López, extenista profesional, fue una de las más comentadas del panorama mediático, y aún hoy sigue generando interés, a pesar de que su separación tuvo lugar en 2016.

La pareja se casó en 2015, en Toledo, siendo una de las bodas más mediáticas y seguidas por la prensa del corazón, pero un año después el extenista le pidió el divorcio. La decisión dejó totalmente descolocada a la colaboradora de televisión, debido a que estaba totalmente enamorada de él. 

Recientemente, Alba Carrillo explicó en 'Hasta el fin del mundo' cómo vivió la separación con el extenista español, ya que derivó en una depresión: "No me podía ni levantar de la cama, me costaba ducharme, me duchaba en tramos y me costaba comer, pierdes la ilusión por vivir".

Fue uno de los momentos más duros, pero desde que atravesó una depresión, Carrillo ve las cosas de otra manera y afronta la vida desde un punto de vista diferente.

"Al final, cuando estás tan mal y no te apetece salir a tomar un refresco, dar un paseo... de repente empiezas a volver a disfrutar de un atardecer, de un refresco, de salir a ver a amigos... De cosas superpequeñas que no disfrutabas y que eso depende de ti", señaló.

Actualmente, la colaboradora de televisión se muestra satisfecha con la forma en que afrontó la situación: "Tengo que agradecer mucho a ese momento, y a mí misma por haberme rehecho y haber trabajado en ello".

Las palabras de Alba Carrillo en relación con Feliciano López

Las palabras de Alba Carrillo en relación con Feliciano López / SPORT.es

La ex de Feliciano aseguró que "he aprendido a estar sola, que esa era una gran asignatura pendiente para mí".

"Creo que es fundamental de que tú no eres la media naranja, ni media pera o melón de nada", señaló en 'Hasta el fin del mundo'.

