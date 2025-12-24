FAMOSOS
Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"
La colaboradora de televisión explicó en 'Hasta el fin del mundo' uno de los peores momentos de su vida
La relación entre Alba Carrillo, presentadora de televisión, y Feliciano López, extenista profesional, fue una de las más comentadas del panorama mediático, y aún hoy sigue generando interés, a pesar de que su separación tuvo lugar en 2016.
La pareja se casó en 2015, en Toledo, siendo una de las bodas más mediáticas y seguidas por la prensa del corazón, pero un año después el extenista le pidió el divorcio. La decisión dejó totalmente descolocada a la colaboradora de televisión, debido a que estaba totalmente enamorada de él.
Recientemente, Alba Carrillo explicó en 'Hasta el fin del mundo' cómo vivió la separación con el extenista español, ya que derivó en una depresión: "No me podía ni levantar de la cama, me costaba ducharme, me duchaba en tramos y me costaba comer, pierdes la ilusión por vivir".
Fue uno de los momentos más duros, pero desde que atravesó una depresión, Carrillo ve las cosas de otra manera y afronta la vida desde un punto de vista diferente.
"Al final, cuando estás tan mal y no te apetece salir a tomar un refresco, dar un paseo... de repente empiezas a volver a disfrutar de un atardecer, de un refresco, de salir a ver a amigos... De cosas superpequeñas que no disfrutabas y que eso depende de ti", señaló.
Actualmente, la colaboradora de televisión se muestra satisfecha con la forma en que afrontó la situación: "Tengo que agradecer mucho a ese momento, y a mí misma por haberme rehecho y haber trabajado en ello".
La ex de Feliciano aseguró que "he aprendido a estar sola, que esa era una gran asignatura pendiente para mí".
"Creo que es fundamental de que tú no eres la media naranja, ni media pera o melón de nada", señaló en 'Hasta el fin del mundo'.
