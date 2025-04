Declan Rice, el héroe ante el Real Madrid y fuera del campo tras defender a su mujer por ataques de gordofobia

El Arsenal venció por 3-0 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, y viajará la próxima semana a Madrid con una ventaja muy favorable, pero los de Carlo Ancelotti quieren volver a repetir otra noche épica en el Santiago Bernabéu.

Uno de los nombres propios que dejó el encuentro de ayer fue el de Declan Rice, gracias a los dos auténticos golazos que anotó de falta directa. Después de su actuación espectacular en el Emirates Stadium, el jugador inglés está en boca de todos.

Sin embargo, muchos aficionados del fútbol desconocen que una de las claves del éxito del futbolista en los terrenos de juego es el apoyo incondicional de su esposa, Lauren Fryer.

El amor entre ambos empezó desde el instituto hasta el día de hoy. Además, ambos tienen un hijo, Jude Rice. No obstante, la mujer del jugador del Arsenal tiene que vivir situaciones muy desagradables, ya que recibe ataques constantes de gordobofia por su físico.

En su momento, el inglés ya defendió públicamente a su esposa tras recibir oleadas de comentarios negativos: "Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí". Aparte, compartió en redes sociales que "ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre".

Tras recibir en el pasado estos comentarios tan desafortunados, Fryer decidió eliminar todas sus fotos en Instagram y poner su perfil de la red social de X en privado.

Al finalizar el encuentro ante el Real Madrid, las redes sociales han vuelto a estallar en contra de Rice y de su esposa. Una situación que se vuelve a repetir después de varios meses.

Algunos de los despectivos mensajes a Declan Rice y Lauren Fryer

Lo único malo de declan rice es q su novia es gorda — KllaWarras (@klla_warras) April 8, 2025

Declan Rice nos dejó como enseñanza que comerse una gorda te llena de magia pic.twitter.com/mrCLQLtFoU — Gorikong (@JohnManuelCorr4) April 8, 2025