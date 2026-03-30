TELEVISIÓN
Así es Laura Sánchez: modelo, actriz, presentadora y nueva invitada de Pasapalabra
Cada semana, Pasapalabra renueva su rotación de invitados para acompañar a los concursantes principales. Durante los próximos tres programas, cuatro famosos responderán a las pruebas de Roberto Leal. En esta ocasión, las celebridades forman parte del ámbito de la televisión, la música o la moda.
Laura Sánchez nació en Alemania en 1981. No obstante, se trasladó a Huelva junto a su familia a los dos meses de vida. En 1998 comenzó su carrera como modelo, recibiendo el premio 'The look of the year', otorgado por la agencia Elite.
A partir de ese momento, inició su carrera profesional, ejerciendo en España y Europa, principalmente. De hecho, la modelo ha formado parte de la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán.
Además, Sánchez fue escogida como la mejor maniquí en la XXXIII Edición de Pasarela Cibeles, en 2001 y 2002. Como modelo, también ha sido portada de revistas como Elle, Marie Claire, Vogue y Madame Figaro.
En su trayectoria, Laura Sánchez ha participado en campañas publicitarias para algunas de las firmas y marcas más importantes del mundo, como: Rolex, Victorio & Lucchino, Punto Blanco y Caramelo.
No obstante, muchos espectadores conocen a la actriz por su papel en 'Los hombres de Paco'. Desde entonces, Sánchez ha sido intérprete de series como 'La fuga' o 'El Chiringuito de Pepe', y la película '3 bodas de más'.
En los últimos años, la televisiva ha sido concursante de 'Masterchef Celebrity', 'Me resbala', 'Family Feud: La batalla de los famosos' y 'Maestros de la costura Celebrity', entre otros.
Como presentadora, Sánchez ha conducido los programas 'La suerte está echada' y 'Andalucía es moda', en Canal Sur, y 'Olé toro', en Telemadrid. La comunicadora tiene una hija con su expareja, el futbolista del Athletic Club, Aitor Ocio.
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