Laura Salcedo, psicóloga especializada en trastornos alimentarios: "Las dietas extremas son la puerta de entrada a un TCA"

En el marco del Día de los Trastornos Alimentarios el próximo 1 de diciembre, la fotografía de los TCA en España sigue alejándose de los estereotipos. Así lo explica Laura Salcedo, psicóloga especializada y responsable de asistencia en Lonvital, que observa un aumento constante de casos, especialmente en adultos que nunca habían asociado sus dificultades con un trastorno alimentario. "Los estudios siguen centrándose en adolescentes, pero cada vez vemos más adultos con síntomas que pasan desapercibidos durante años", explica.

En su propia clínica, la tendencia es contundente: "Alrededor del 90% de nuestros pacientes presenta síntomas compatibles con un TCA sin diagnosticar. El trastorno por atracón es el más frecuente, seguido de la bulimia. La mayoría llega sin saber que lo que les ocurre tiene nombre". Según Salcedo, estos pacientes acuden por culpa, atracones, restricción, vómitos, laxantes o una relación dolorosa con el peso y la comida, pero sin conciencia de que existe un trastorno subyacente.

La especialista señala con firmeza el papel de la presión estética: "Vivimos expuestos a mensajes constantes sobre cómo debe ser nuestro cuerpo. Y los comentarios sobre el peso, incluso los que parecen inofensivos, pueden desencadenar comparaciones dañinas". A ello se suman las llamadas soluciones rápidas, un terreno que define como "peligroso": "Los productos milagro, las dietas extremas y los consejos sin aval profesional no solo no ayudan: pueden ser la puerta de entrada a un TCA".

Pero la raíz no es solo social. "El perfeccionismo, la ansiedad, la depresión o experiencias dolorosas como el bullying pueden desencadenar o mantener un trastorno. Y, lamentablemente, muchas personas buscan ayuda médica y salen con una dieta estándar que no aborda el origen real del problema", advierte. En este punto insiste en un mensaje rotundo: "Hay personas con obesidad que tienen un TCA, pero si nadie pregunta más allá, no se detecta. Los TCA no tienen un aspecto".

La detección precoz desde farmacias y centros sanitarios podría ser clave, aunque no siempre es posible. "El tiempo es limitado y los TCA son silenciosos. Rara vez alguien entra en consulta diciendo 'tengo un trastorno alimentario'; llegan por las consecuencias de años de conductas dañinas". Sobre las farmacias, añade: "La venta libre de productos adelgazantes alimenta la idea de que la solución es rápida, y eso perpetúa el ciclo de frustración y riesgo".

Para revertir este escenario, Lonvital apuesta por un enfoque integral. "No trabajamos solo la alimentación. Evaluamos emociones, sueño, hormonas, rutinas, creencias... Todo forma parte del mismo sistema". Su intervención busca cambios progresivos, sostenibles y sin culpabilizar. "Nuestro objetivo no es imponer un plan rígido. Es acompañar un proceso que la persona pueda sostener en su vida real".

En este Día de los Trastornos Alimentarios, Salcedo lanza un mensaje a quienes los sufren y a su entorno: "Un TCA no es culpa de la persona y no se supera solo con fuerza de voluntad. Se puede salir, pero no en soledad". A las familias les pide "que no tengan miedo de pedir ayuda", y a escuelas, centros de salud y medios, "que sigan formándose y actúen con empatía". Su petición final es clara: "Los TCA no distinguen edad, género o cuerpo. La prevención y la educación emocional son tan importantes como el tratamiento".