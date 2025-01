Laura Moure desvela uno de los secretos mejor guardados de 'La ruleta de la suerte': "El panel..."

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso de televisión español que se emite en Antena 3. Llegó a la cadena en 2006 de la mano del presentador Jorge Fernández, y aún sigue al mando. Como segunda presentadora encontramos a Laura Moure, que lleva desde el año 2015.

El programa se emite todos los días de la semana de 13:45 a 15 horas. Además, los que tienen el AtresPlayer Premium, pueden adelantarse a la emisión de las próximas cinco entregas.

Laura Moure renunció incluso a una oferta para irse a vivir a Milán por ser azafata de 'La Ruleta de la Suerte', y es algo de lo que no se arrepiente: "Me daba mucho miedo dejar mi trabajo, pero me alegro de haber dicho que sí (...) Es un trabajo divertido que no me ocupa muchísimas horas y me deja tiempo. Es una dosis de alegría y de vida todas las semanas. Es un chute. Es una suerte, yo me paso la vida agradeciendo. Por eso estoy siempre tan contenta.", ha confesado en una entrevista a 'Pronto'.

La madrileña ha asegurado que recibe críticas de todo tipo por la calle: "Estamos en la era de los haters y hay de todo. Igual grupos de adolescentes me dicen: '¿Tú eres la de la ruleta? Ja, ja, ja', y se empiezan a reír de mí".

Además, ha añadido que los paneles no son táctiles, que es un tema por el que ha sido criticada en varias ocasiones: "Me han llamado inútil porque el panel no es táctil, va solo y a veces falla. Pero a mí me da exactamente igual. No me afecta en absoluto, pero sí es verdad que eso me da un poco de fobia social".

Sin embargo, Moure ha declarado que "la mayoría de veces" le dicen: "'Le encantas a mi abuela', eso me parece precioso. El programa sólo genera cosas bonitas, y quien no lo entiende es porque no lo ve".