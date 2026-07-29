Laura Madrueño se sincera por primera vez sobre su salida de 'Supervivientes': "Cuesta mucho"

No hay un programa más extremo en España que 'Supervivientes', un 'reality show', en el que, durante varias semanas, un grupo de concursantes sobrevive en una isla en condiciones adversas. Una de las presentadoras del formato fue Laura Madrueño, quien sustituyó a Lara Álvarez. Sin embargo, decidió dejar el programa para afrontar nuevos retos profesionales.

La presentadora de televisión habló de su paso por el programa de Telecinco en 'Universo Calleja', donde acompañó a Jesús Calleja, Lorena Castell y José Carlos Montoya en un viaje por las Maldivas.

En primer lugar, Madrueño desveló que su llegada a 'Supervivientes' fue gracias a su cobertura durante la borrasca Filomena: "Salí del encorsetamiento del plató del tiempo y entré en esa selva".

Sus inicios en Honduras no fueron nada sencillos, debido a que tenía mucha responsabilidad. "Salí llorando de la playa de juegos. Me senté delante del mar con un nudo en la garganta y pensaba que no podía hacerlo. El director trataba de empoderarme porque yo no me creía que fuese la presentadora de 'Supervivientes'", comentó.

Según ella, lo más difícil de presentar el formato de Telecinco es que "no tienes ninguna tele donde te ves con lo que está pasando, no ves Madrid. Estás totalmente a ciegas".

No dudó en reconocer que "'Supervivientes' ha sido un paréntesis en mi vida", ya que sentía que su vida se detenía por completo durante varios meses, un motivo que terminó por llevarla a abandonar el programa. "Creo que esta etapa ha terminado para mí", señaló en 'Universo Calleja'.

"Han sido tres años maravillosos en los que he hecho seis ediciones. He pasado más tiempo en Honduras que en mi casa. 'Supervivientes' me ha enseñado muchísimo, pero creo que ya lo he vivido todo allí", confirmó.

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Madrueño aseguró que no ha sido un año fácil, pues "me ha llevado al límite mentalmente". Por último, recalcó que "hay que ser muy fuerte para soportar la soledad de la fama y la adrenalina. Cuesta mucho...".