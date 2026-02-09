TELEVISIÓN
Laura Madrueño se pronuncia sobre su salida de 'Supervivientes': "Son muchos años fuera de casa"
Hace unos días, Mediaset comunicó la salida de la presentadora de televisión del formato de Telecinco
'Supervivientes' es uno de los programas más populares de España, donde famosos deben sobrevivir en una isla enfrentando duras condiciones y eliminaciones decididas por la audiencia para ganar el premio final.
La nueva temporada de 'Supervivientes' está prevista para el próximo 5 de marzo, según avanzó el portal de noticias 'Poco Pasa TV'. No obstante, no contará con la presencia de la presentadora Laura Madrueño, quien ya llevaba varios años presentando el formato desde los Cayos Cochinos.
La audiencia del formato de Telecinco recibió a Madrueño con los brazos abiertos y su marcha supone un nuevo mazazo para 'Supervivientes'. Aunque, desde Mediaset ya comunicaron su sustituta: María Lamela.
"María Lamela será la nueva presentadora de la próxima edición del reality desde Honduras, desde donde se encargará de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos", exponía el comunicado de Mediaset.
En ningún momento se explicó el motivo del cambio, pero Madrueño ha roto su silencio para explicar toda la verdad sobre su marcha repentina de 'Supervivientes'. En primer lugar, la televisiva ha expresado a la revista 'Lecturas' que "ha sido mi decisión abandonar".
Asimismo, ha querido dejar claro que "ha sido una etapa muy enriquecedora, pero ya son muchos años fuera de casa".
Por otro lado, la presentadora de 'Supervivientes' no ha dudado en decir que "es el momento de afrontar nuevos retos profesionales", pero ha asegurado que seguirá vinculada a Mediaset.
Actualmente, Madrueño se encuentra grabando una de las entregas de la nueva temporada de 'Universo Calleja', presentado por Jesús Calleja, en Maldivas junto a Lorena Castell y José Carlos Montoya.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
- Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
- Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
- La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
- Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
- El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: 'Yo también las tendría
- Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española