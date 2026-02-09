Laura Madrueño se pronuncia sobre su salida de 'Supervivientes': "Son muchos años fuera de casa"

'Supervivientes' es uno de los programas más populares de España, donde famosos deben sobrevivir en una isla enfrentando duras condiciones y eliminaciones decididas por la audiencia para ganar el premio final.

La nueva temporada de 'Supervivientes' está prevista para el próximo 5 de marzo, según avanzó el portal de noticias 'Poco Pasa TV'. No obstante, no contará con la presencia de la presentadora Laura Madrueño, quien ya llevaba varios años presentando el formato desde los Cayos Cochinos.

La audiencia del formato de Telecinco recibió a Madrueño con los brazos abiertos y su marcha supone un nuevo mazazo para 'Supervivientes'. Aunque, desde Mediaset ya comunicaron su sustituta: María Lamela.

"María Lamela será la nueva presentadora de la próxima edición del reality desde Honduras, desde donde se encargará de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos", exponía el comunicado de Mediaset.

Laura Madrueño, en 'Supervivientes'. / Archivo

En ningún momento se explicó el motivo del cambio, pero Madrueño ha roto su silencio para explicar toda la verdad sobre su marcha repentina de 'Supervivientes'. En primer lugar, la televisiva ha expresado a la revista 'Lecturas' que "ha sido mi decisión abandonar".

Asimismo, ha querido dejar claro que "ha sido una etapa muy enriquecedora, pero ya son muchos años fuera de casa".

Por otro lado, la presentadora de 'Supervivientes' no ha dudado en decir que "es el momento de afrontar nuevos retos profesionales", pero ha asegurado que seguirá vinculada a Mediaset.

Actualmente, Madrueño se encuentra grabando una de las entregas de la nueva temporada de 'Universo Calleja', presentado por Jesús Calleja, en Maldivas junto a Lorena Castell y José Carlos Montoya.