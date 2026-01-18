Laura Lobo, abogada experta en herencias: "Esto es lo que debes saber antes de dar dinero a tus hijos"

Es muy habitual que muchos hogares ayuden económicamente a los hijos, sobre todo cuando están atravesando una situación complicada: un largo periodo de desempleo, cargas familiares... Sin embargo, lo que muchas familias consideran un gesto privado, puede tener consecuencias fiscales si no se hace correctamente.

Laura Lobo, abogada experta en derecho familiar, recuerda que la Agencia Tributaria no distingue entre 'ayuda' y 'donación' cuando se entrega dinero a nuestros hijos. Y claro, hay que pagar impuestos.

"La realidad es que sí, hay que pagar impuestos", explica la jurista. Según la normativa actual, cualquier entrega de dinero que se produce entre personas físicas se considera legalmente una donación y está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

No existe una cantidad mínima a partir de la cual Hacienda empiece a exigir el tributo: la obligación existe desde el primer euro, por lo que esas creencias populares de que podemos dar dinero a nuestros hijos sin carga impositiva es errónea.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que existe un límite libre de impuestos o que pequeñas cantidades pasan desapercibidas. La abogada aclara que esto depende de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid hay beneficios fiscales que permiten eximir del impuesto en algunas ocasiones, como las inferiores a 1.000 euros.

Lobo insiste en que el hecho de que Hacienda no revise una transferencia pequeña no quiere decir que sea legal no declararla: "Otra cosa es que no lo vea o no lo revise, pero sí lo hace, tiene derecho a exigir el impuesto con recargos e intereses".

Por eso, la recomendación de esta abogada y de los expertos en el campo de los tributos es clara: antes de hacer una transferencia económica a un hijo, infórmate de la normativa autonómica, documenta correctamente la operación y declara la donación si es necesario.