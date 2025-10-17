Laura Lobo, abogada experta en herencias: "No debe darse por supuesto que los sobrinos heredan del tío soltero y sin hijos"

Las herencias pueden traer alegrías, pero también causar conflictos familiares. Un caso frecuente es el de un tío soltero sin hijos, sobre el cual surge la duda de si sus bienes se repartirán entre todos los sobrinos. Por ello, Laura Lobo, abogada experta en herencias, ha realizado un vídeo en Instagram para explicar qué ocurre en esta situación en particular.

La letrada empieza explicando en el vídeo que cuando hay un tío que está soltero, no tiene hijos y sus padres ya han fallecido, significa que no tiene herederos forzosos: "Esto significa que puede disponer de toda su herencia como le parezca bien".

En este caso, la persona podría "dejarle todos sus bienes a un amigo, a un vecino o una ONG", es decir a "quien le parezca bien". Por esta razón, explica que es una teoría errónea pensar que por el hecho de que fallezca un tío soltero todos los bienes irán dirigidos a los sobrinos.

"La persona podrá decidir libremente a quién le quiere dejar todos sus bienes a través del testamento, y bien puede dejárselo a sus sobrinos o a cualquier otra persona", comenta en el vídeo.

¿Qué sucede cuando no hay testamento?

En el caso de que no haya testamento, Lobo explica que se aplica la sucesión intestada regulada por el Código Civil, que sigue un orden: primero los descendientes (hijos y nietos), luego los ascendientes (padres y abuelos), después el cónyuge y, finalmente, los hermanos y sobrinos.

Si el tío fallecido tenía padres vivos, estos heredan antes que los sobrinos. De lo contrario, heredan los hermanos a partes iguales, y, en caso de que algún hermano haya fallecido, los sobrinos lo hacen por "derecho de representación".

Los sobrinos solo heredarán a través de sus padres, siempre que no exista un testamento que los designe como beneficiarios.