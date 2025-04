Laura Escanes rompe su silencio y confiesa su aborto con Risto en pleno 'Universo Calleja'

Laura Escanes Espinosa la conocida modelo e influencer española, recientemente se ha abierto más que nunca sobre su vida más íntima cuando se encontraba con Risto Mejide, dejándonos con detalles realmente impactantes.

Y es que recientemente Laura Escanes volvió a reunirse anoche con Jesús Calleja, que ha vuelto a conseguir sus declaraciones más íntimas una vez más, consiguiendo así que cuente una dura situación que pasó.

"En ese momento, me protegía muchísimo porque he recibido muchísimos comentarios negativos a raíz de mi relación y de ser un personaje público y los sigo recibiendo. Por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas"

"Aunque no lo parezca, soy tímida y mi timidez hace que me ponga nerviosísima y era una manera de protegerme. Estaba pasando por un momento personal un poco complicado y coincidió el viaje a Sudáfrica en el que yo estaba mal, personal y físicamente".

Es tras ese momento donde comentó un tema que dejó indiferente a todos los presentes: "Yo estaba pasando por un aborto y esas semanas estaba sangrando lo más grande y con unos dolores horribles, no podía estar durmiendo en un sitio que no sea con un baño y allí no había".

"Fue duro porque era un momento en el que yo no estaba preparada. Creo que nadie está preparado para eso, pero yo era muy joven, eran demasiadas emociones y estaba muy disociada. Tengo un poco incluso de lagunas."

"Yo decidí abortar porque soy pro aborto, siempre lo he defendido y lo defenderé. Yo era muy joven y no estaba preparada ni mental ni físicamente ni económicamente". Dejando bastante claro que esto fue una decisión suya.

Tras esto, terminaba diciendo que no se siente avergonzada: "No quería que se supiera. ¿Por qué no? No es nada malo, no me tengo que avergonzar, para nada".