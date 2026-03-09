FAMOSOS
Laura Escanes y Risto Mejide rompen definitivamente y ya no hay vuelta atrás
La creadora de contenido y el presentador de 'Todo es mentira' se separaron en septiembre de 2022
La relación entre Laura Escanes y Risto Mejide estuvo en boca de todos, ya que sorprendió a todos, especialmente por la diferencia de edad: más de 20 años. Se conocieron en 2015 a través de Instagram, y la relación fue en viento en popa, tanto que se casaron en 2017 y dos años después tuvieron su primera hija en común: Roma.
Sin embargo, la relación acabó en 2022 debido a un desgaste en la convivencia, ya que dejaron de hacerse felices mutuamente. Ambos explicaron que no hubo ninguna causa dramática ni terceras personas, aunque el proceso de separación fue bastante duro. Además, la influencer llegó a reconocer que lo sintió como un fracaso personal.
Actualmente, ambos hacen vidas completamente separadas, aunque están unidos por su hija. Sin embargo, han decidido cortar de raíz uno de los proyectos que tenían juntos: la sociedad empresarial Tuyyoqué Studio SL.
Desde la revista 'Lecturas', la SL se dedicaba a la "adquisición, comercialización, gestión y explotación económica de derechos de imagen. La creación, adquisición, producción, coproducción, edición, rodaje o grabación, reproducción, emisión, difusión, distribución o comercialización". La sede estaba en Barcelona.
La empresa Tuyyoqué Studio era el último proyecto que la creadora de contenido y el presentador de 'Todo es mentira' tenían en común.
A pesar de romper con todo, el medio de comunicación no señala que se deba a ningún desencuentro de la expareja, debido a que siempre que pueden se desean lo mejor públicamente.
En su mejor momento, la empresa alcanzó una facturación de aproximadamente 1,14 millones de euros y obtuvo un beneficio superior a los 550.000 euros, coincidiendo con el pico de éxito de la pareja.
Inicialmente, la sociedad estuvo vinculada al publicista, pero con el tiempo evolucionó hacia un proyecto compartido, en el que la influencer también asumió importantes responsabilidades de gestión.
