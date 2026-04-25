Laura Escanes responde a si aceptaría que su hija saliera con alguien mucho mayor: "¿Qué le podría decir?"

La relación entre Laura Escanes y Risto Mejide estuvo en boca de todos, ya que sorprendió a todos, especialmente por la diferencia de edad: más de 20 años. Se conocieron en 2015 a través de Instagram, y la relación fue en viento en popa, tanto que se casaron en 2017 y dos años después tuvieron su primera hija en común: Roma.

Sin embargo, la relación acabó en 2022 debido a un desgaste en la convivencia, ya que dejaron de hacerse felices mutuamente. Ambos explicaron que no hubo ninguna causa dramática ni terceras personas, aunque el proceso de separación fue bastante duro. Además, la influencer llegó a reconocer que lo sintió como un fracaso personal.

Desde hace unos días, la tensión entre ambos ha ido en aumento, especialmente tras la publicación de una historia de Instagram en la que él aseguró llevar más de cuatro años soportando titulares sobre su antigua relación con la creadora de contenido catalana.

El presentador de 'Todo es mentira' expresó: "Llevo cuatro años aguantando en silencio estos titulares". Entre ellos, citaba uno en concreto: "Laura Escanes: 'Mi preocupación cuando explotó todo lo de Risto fue ser una mujer florero y perderme a mí'".

Laura Escanes y Risto Mejide / SPORT

Además, la influencer catalana acudió al pódcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal', donde se sinceró sobre la posibilidad de que su hija pudiera tener una relación con una persona mayor que ella, como le ocurrió en su caso. "Imagínate que mañana ves a tu hija de 19 años con un hombre mucho mayor", planteó Berrocal.

"Yo creo que lo primero que haría es lo que hizo mi madre, seguramente. Preguntar si está bien con un poco de susto, de preocupación, de miedo, de pensar que se va a saltar etapas o que a lo mejor no está haciendo las cosas por ella misma y porque ella lo crea de verdad. Preocupaciones de madre", comenzó explicando.

No obstante, Escanes quiso dejar claro que ella no es nadie para decirle lo que debe hacer su hija: "¿Qué le podría decir? No le podría decir nada. Si yo lo he hecho. Que, justamente, a lo mejor por eso sí que le puedo avisar de cosas. Es complicado".

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Por último, no dudó en decir que "yo en ese momento creía que no pasaba nada y que la diferencia de edad no era ningún problema", pues "lo creía y lo defendía a muerte, me daba igual lo que me dijeran. Lo defendía contra todo el mundo y ahora no pienso lo mismo".