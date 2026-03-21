Laura Escanes, sobre las redes sociales: "Ojalá mi hija no quiera ser como yo"

Laura Escanes se ha convertido en una de las figuras nacionales más prominentes de entre los influencers, asentándose especialmente a través de su podcast 'Entre el cielo y las nubes', donde ha mostrado su faceta más transparente y fácil de empatizar.

En este sentido, a diferencia de otras personas de la esfera, Escanes nunca ha pretendido mostrarse perfecta, sino revelar lo bueno y lo malo de su día a día; una vulnerabilidad que se ha traducido en su importante relación con el deporte.

Así, pues, a finales del año pasado, la también modelo española se convirtió en la portada de la edición nacional de Women's Health, lo que no solo fue un honor en sí mismo sino que, además, reflejó el resultado de su progreso personal.

Su relación con Risto Mejide le llevó a una exposición mediática que, combinado con su talento en las redes sociales, le ha llevado a presentar incluso programas de televisión en Catalunya.

Los peligros de la addicción a las tecnologías

En una entrevista con 'I Ara Què', explicó una problemática que afecta a todas las nuevas generaciones, y es la de las addicciones al teléfono móvil. "Como llevas el tema 'teléfono' con tu hija, cuántos años tiene?", le preguntaba Silvia Abril en el programa 'I Ara Què'.

Laura Escanes respondió segura, afirmando que tanto ella como su padre ejercen un control. "Tiene 6 años. Con esto también intentamos, tanto yo como su padre, vigiliar, porque muchas veces me noto que soy addicta. Cuando estoy con un móvil, trato de dejarlo porque las hijas te acaban copiando todo lo que haces. Me da mucho miedo, porque ahora tengo el control. Tiene seis años, yo marco los límites en casa, sabe las normas y ya está. Pero me da miedo pensar en el futuro, la adolescencia y sus amigas con 13-15 años", explica.

Una nueva vida con Verdú

Laura Escanes vive actualmente en Madrid con su hija Roma, fruto de su relación anterior con Risto Mejide. La influencer, que mantiene una relación desde finales de 2024 con el esquiador andorrano Joan Verdú, reside en su propio piso tras su separación, enfocada en su faceta maternal y sus proyectos profesionales. "Me da miedo, yo creo, porque yo empecé en las redes sociales. Tenia 19 años. Me siento orgullosa de cómo hemos hecho las cosas y cómo lo hemos ido gestionando, pero qué miedo, no sé cómo gestionarlo. Ojalá mi hija no quiera ser lo que soy yo", dice con ironía.

"Que no se quiera grabar todo el rato, que quiera ser una cosa diferente", concluye.