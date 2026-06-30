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Laura Escanes se pronuncia sobre su relación con Joan Verdú: "Aunque sea pública..."
La creadora de contenido compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube
Laura Escanes es una de las creadoras de contenido más populares de España. La catalana se dio a conocer públicamente por ser la pareja de Risto Mejide, quien le sacaba más de 20 años de diferencia. Se conocieron a través de Instagram, y la cosa empezó a ponerse seria, tanto que se casaron en 2017 y dos años después tuvieron su primera hija en común: Roma.
La relación finalizó en 2022, debido a un desgaste en la convivencia, ya que dejaron de hacerse felices mutuamente. Después, Escanes probó suerte con el cantante Álvaro de Luna, pero acabaron muy mal, a pesar de que él le dedicó la canción 'Todo Contigo'.
Tras varios fracasos amorosos, la influencer catalana volvió a creer en el amor después de conocer al esquiador olímpico andorrano Joan Verdú, con el que ya lleva más de un año y medio de relación. La primera vez que se les vio juntos fue a principios de 2025 en una cafetería de Barcelona.
Ayer, la creadora de contenido compartió un nuevo vídeo en YouTube en el que se sinceró sobre una de las cosas más complicadas de su relación con el esquiador: la distancia. Por esta razón, Escanes mostró su viaje a Austria, donde pasó varios días junto a su pareja.
"Me voy cinco días con él porque está entrenando, ya está con la preparación física. Como tengo reuniones online, pues me voy a Austria. No estaremos solos. En mi cabeza eran días de entreno y amor, pues ya no", empezó diciendo.
En un momento dado del vídeo, Escanes se abrió en canal para hablar sobre cómo es su relación con él: "Aunque nuestra relación sea pública, siempre da pudor enseñar tantísimo, bueno un trozo, porque no lo contamos y mostramos todo. Porque encima es una relación a distancia".
Uno de los problemas es que "pasamos menos tiempo del que nos gustaría y ese tiempo que a veces estamos lo dedicamos a grabar vlogs y un poco a enseñar nuestra relación". Por otro lado, reconoció que "me pongo nerviosa porque llevamos año y medio y estos vídeos son muy exclusivos de estos días".
"Creo que abro mucho más mi corazón. Enseño una parte muy vulnerable de mí. Parece que os entrego una parte de mí, así que espero que nos cuidéis mucho", concluyó.
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