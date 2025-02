Laura Escanes, en el ojo del huracán: Kiko Matamoros y Marta López explotan contra ella

Laura Escanes y sus palabras acerca de la diferencia de edad en las parejas no han sentado nada bien a Kiko Matamoros y Marta López, una de las parejas televisivas más conocidas y seguidas. Tal y cómo han explicado en el podcast Prohibido Solteros, les ha impactado que Laura piense de esa forma cuando estuvo en una relación con Risto Mejide: "cuando (Laura) lo dijo, me resultó chocante porque esa es su percepción, puedes tener una mala experiencia", asegura Marta López.

La pareja del colaborador de 'Ni que fuéramos' añade en su intervención que "el momento vital no es proporcional a la edad, en nuestro caso estamos en un momento vital parecido y tenemos 40 años de diferencia de edad". Según Marta, lo que ha hecho Laura es "justificar de alguna forma que ya dejó de estar enamorada y se empezó a fijar en otras personas y lo más fácil es culpar a la diferencia de edad".

Y ojo, porque aquí no queda el mensaje que le manda Marta a Laura: "hay personas que son más maduras que otras y tienen las cosas más claras que otras, no escupas porque te cae", considerando que la ex pareja de Risto Mejide y Álvaro de Luna es todavía muy jóven y sigue conociéndose a sí misma.

En cuanto a Kiko Matamoros, ha sido tan directo como lo es siempre en sus programas: "le duró menos Álvaro de Luna que Risto Mejide, así que quizás el problema es otro (...). Mientras Risto escribía escribía su novela, a ella le hubiera gustado jugar al scalextric".