Laura Escanes se harta y lanza un comunicado sobre su relación con Risto Mejide

Laura Escanes ya no puede más. Hace unos días, la influencer catalana acudió al pódcast de 'A solas con Vicky Martín Berrocal', donde se sinceró sobre su vida, su trabajo y su lado más íntimo, donde está más ilusionada que nunca con su nueva pareja, Joan Verdú. Sin embargo, también habló sobre su pasada relación con Risto Mejide, la cual dejó multitud de titular en distintos medios de comunicaciones.

Los vídeos de algunos fragmentos de la conversación no han sido bien recibidos por Escanes, ya que considera que están fuera de contexto. Ante esta situación, la presentadora de 'La Travessa' decidió pronunciarse y publicó un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram.

En primer lugar, la expareja de Risto empezó diciendo: "A los periodistas y medios de comunicación que están sacando de contexto la entrevista con Vicky. Si has escuchado la entrevista completa, sabrás que siempre hablo con respeto de mi relación con el padre de mi hija. Primero, porque es el padre de mi hija. Y después, porque yo siempre he dicho, digo y seguiré diciendo que fui muy feliz y que estuve muy enamorada".

Quiso dejar claro que "me duele que intentéis generar malos rollos donde no los hay. Titulares llenos de clickbait dando por hecho cosas que no han salido de mi boca".

Por otro lado, volvió a destacar que fue muy feliz durante su relación con el presentador de televisión, aunque no terminó como le habría gustado. Cabe recordar que el principal motivo de la ruptura fue el desgaste en la convivencia, sin que hubiera terceras personas implicadas. "En la entrevista digo varias veces que fui muy feliz, que me ha dado lo mejor de mi vida y que no me arrepiento para nada de nada", señaló.

Laura Escanes se harta / SPORT

"Simplemente digo que ahora tengo una opinión distinta sobre las relaciones con diferencia de edad. Y eso, no es faltarle el respeto a nadie ni cargar contra nadie. Es parte de mí, de mi experiencia, de mi crecimiento y puedo hablar de ello sin estar faltando el respeto a nadie. Es parte de lo que soy y pienso", aseguró.

No tiene una situación fácil, ya que siempre le preguntan por él en cada photocall, pero destacó que "mientras él sea feliz y yo sea feliz, todo estará bien porque tenemos un objetivo claro y común. La felicidad y el bienestar de nuestra hija".

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"En esa entrevista también hablo de otras experiencias en otras relaciones, de amor y de amistad. Y lamentablemente sí, me han tratado de loca, he tenido que hacer mucha terapia para recuperar más confianza y la autoestima. Pero en ningún momento hablo de que Risto me mintió a la cara. Dejad de poner fotos de él como si eso fuera halando sobre él, porque sabéis de sobras que no es así. No todo vale por unas visitas más en vuestra página web", concluyó.