Laura Escanes explota tras ser criticada por su estado físico

Laura Escanes es una de las influencers más populares de la península ibérica. La catalana comparte su día a día con sus seguidores. Actualmente, se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como sentimental, ya que ha vuelto a recuperar la llama del amor con el esquiador Joan Verdú.

Ahora, la influencer está de vacaciones por la costa, y así lo ha querido compartir con todos sus seguidores, pero la respuesta de alguno de ellos ha indignado, con razón, a la expareja de Risto Mejide.

Tras posar con un bikini marrón, un usuario de Instagram se ha atrevido a decir que "pues para hacer tanto deporte como presumes... Vaya piernotas... Demasiada grasa". Un comentario totalmente desagradable como desafortunado.

La joven ha decidido no morderse la lengua y ha estallado contra el seguidor, con el 'nick' @florencia.39740: "No sabes lo dañino que es tu comentario. Alucinante que cada verano ocurra exactamente lo mismo. Repite conmigo: no se opina de cuerpos ajenos".

Sin embargo, ha querido argumentar más: "De verdad que hay una parte de mí que le encantaría no tener que hacer estos 'stories', pero estoy bastante harta del concepto de cuerpo sano que veo en redes sociales últimamente".

Además, está harta de que llegué el verano por estos comentarios, ya que "te van a estar mirando con lupa por si has engordado o no, si se te ve michelín o tableta, y es agotador".

La creadora de contenido ha confirmado que "no tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentario así, ya no a mí, que también, sino a todas las personas que lean estos comentarios al verlos en mis fotos...".

No ha sido el único comentario negativo que ha recibido, pues otro usuario ha comentado "está a dos pasitos del Ozempic", mientras que uno ha añadido: "Demasiada grasa". Estos son algunos de los comentarios que recibe tras exponer su cuerpo en redes.

Escanes ha confesado que estos comentarios son muy dañinos, debido a que "alimentan una cultura que genera TCA, inseguridades y que nos hace odiar nuestros propios cuerpos. Y luego nos preguntamos por qué tanta gente vive acomplejada, tapándose, sintiéndose menos por no encajar en un molde".