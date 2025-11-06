Laura Escanes alza la voz contra los insultos por su físico a los 29 años: "Estamos muy juzgadas"

La influencer Laura Escanes es una de las máximas referentes en el ámbito de las redes sociales, ya que es considerada una de las más grandes a nivel español. No obstante, la catalana está recibiendo muchas críticas por su estado físico, a pesar de estar en uno de sus mejores momentos tanto a nivel físico como mental. En las últimas semanas, la creadora de contenido tuvo que salir al paso para arremeter contra sus 'haters', después de que uno le escribiese: "Vaya piernotas... Demasiada grasa". La ex de Risto no se quedó callada al leer el comentario: "No tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentario así, ya no a mí, que también, sino a todas las personas que lean estos comentarios al verlos en mis fotos...".

Laura Escanes atraviesa un momento de estabilidad personal y profesional. “No tengo problema en meterme en algún jardín”, asegura con franqueza, dejando claro que su carácter directo no ha cambiado pese a la exposición mediática que la acompaña desde hace años. La influencer cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y se ha convertido en una de las voces más visibles del panorama digital español.

Su influencia, sin embargo, también la ha situado en el punto de mira de las críticas. Acostumbrada a lidiar con comentarios negativos, la comunicadora ha aprendido a alzar la voz cuando considera que las redes cruzan una línea que puede dañar a las personas.

Una presión constante

En una entrevista con 'Women’s Health', la influencer abordó de manera abierta el tema de los insultos y la presión estética. “Que alguien me esté llamando gorda cuando tengo un cuerpo súper normativo me parecía tan fuera de lugar…”, confesó. Para Escanes, los juicios sobre el físico de las mujeres son una muestra de desigualdad que persiste en el entorno digital: “Los hombres no lo viven tantísimo”, subraya.

La creadora de contenido reconoce que ha aprendido a protegerse emocionalmente del ruido, pero sigue preocupada por el impacto que estos mensajes tienen en las generaciones más jóvenes. Por eso, su discurso se dirige especialmente a “las muchas niñas” que la siguen, recordándoles la importancia de cuidar su salud y autoestima más allá de la apariencia. “Cualquier mensaje que pueda lanzar sobre estar sana o entrenar para estar fuerte es por ellas”, apunta.

“He hecho mucha terapia en mi vida”

Su visión del bienestar no se limita al cuerpo. Escanes defiende que el equilibrio mental es igual de importante que el físico. “He hecho mucha terapia en mi vida. En momentos complicados, como cuando me separé o cuando me mudé… Llegó un punto en el que dije: ‘Me da igual lo que opine la gente que no me conoce’”, reconoce, dejando entrever una madurez personal que ha crecido junto a su exposición pública.

“Las redes pueden ser un espacio precioso de conexión, pero también un lugar muy cruel si no pones límites”, comenta, consciente de que su voz puede ayudar a visibilizar un problema real.