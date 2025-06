Laura Escanes alza la voz en contra de la catalanofobia: "En España hay muchísima"

Laura Escanes es una de las máximas referentes en el ámbito de las redes sociales, ya que es considerada una de las mejores influencers españolas. No obstante, la catalana está recibiendo muchas críticas por su estado físico, a pesar de estar en uno de sus mejores momentos tanto a nivel físico como mental.

En las últimas semanas, la creadora de contenido tuvo que salir al paso para arremeter contra sus 'haters', después de que uno le escribiese: "Vaya piernotas... Demasiada grasa". La ex de Risto no se quedó callada al leer el comentario: "No tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentario así, ya no a mí, que también, sino a todas las personas que lean estos comentarios al verlos en mis fotos...".

Hace unos días, la influencer concedió una entrevista para 'El Mundo', donde trató muchos aspectos sobre su vida profesional como personal. Aparte, el próximo 9 de julio recogerá el Ondas que ha ganado por el podcast 'Entre el cielo y las nubes'.

La creadora de contenido desveló que no se considera una persona que tiene miedo a la cancelación en las redes sociales, debido a que "no me veo una persona muy polémica", aunque dejó claro que siempre "defiendo mis valores".

Uno de los aspectos que quiso tratar es la cantidad de catalanofobia que hay en toda España. La catalana confesó que "si te enseño mi Instagram cuando hablo catalán, flipas. No tengo que buscar más allá".

La joven no lo entiende: "Tristemente, la hay, pero me parece tan absurdo. Porque es mezclar la cultura con la política y no tiene sentido. ¿Alguien se enfada si hablamos inglés? Bueno, algún tonto habrá, pero me entiendes".

La influencer aseguró que "por decir que en este país hay catalanofobia y que soy abiertamente proaborto me ha dejado de seguir mucha gente, pero no me importa meterme porque son mis valores y creo en ello".

Tras ser cuestionada por el motivo por el que los creadores de contenido no hablan de política a través de sus redes sociales, Escanes explicó que "en mi caso es por desconocimiento, porque si no conozco al 100 % algo no me voy a meter".