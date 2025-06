Laura Cuevas recuerda que Makoke "incumplió las normas" en 'Supervivientes 2025': "Pedazo de chivata"

Laura Cuevas y Makoke se han vuelto a enfrentar al recordar una de las polémicas más tensas de 'Supervivientes 2025'. En Honduras, la hija del mayoral de 'Cantora' hizo una "grave acusación" sobre la ex de Kiko Matamoros. En este caso, Cuevas acusó a Makoke de "meter comida al programa" en su entrada a Cayos Cochinos.

Este domingo, durante la emisión del debate final, Laura Cuevas ha vuelto a reabrir la polémica: "Empezó a mal meter de Escassi para que lo nominemos y después, lo de las barritas, fue el remate. Una va con toda su buena fe cumpliendo las normas a rajatabla y que haya gente que mete barritas y se las vaya comiendo... coraje da".

En este contexto, Makoke también ha querido replicar a la gaditana: "Una persona que le cuentas algo en la intimidad y lo primero que hace es venderte, pues entonces, se está retratando sola".

Con su respuesta, Carlos Sobera apuntaba que "si dices que Laura te vendió, ¿es verdad lo de las barritas?". Ante la pregunta del presentador, Makoke explicó cómo sucedió todo al incidente.

Según la colaboradora, su hijo le metió las barritas en el abrigo, porque ella "no se atrevió a meterlas". No obstante, "las barritas no llegaron a Cayos Cochinos, se quedaron en el hotel antes de entrar".

Por su parte, Laura Cuevas aseguraba que Makoke se las comió durante la primera tormenta. "Te estás retratando, pedazo de chivata", recriminaba la televisiva.

El presentador seguía buscando una respuesta, y esta vez preguntaba al resto de concursantes: "¿Quién más vio lo de las barritas?". Pelayo Díaz, Borja y Anita levantaron la mano, pero esta última detalló que no lo vio exactamente.

"No me acuerdo ya ni cuando fue, pero ella me contó que su hijo le había puesto unas barritas con una carta de 'te quiero', y que se las comió", contaba la catalana. "No te dije que me las comí", insistió Makoke, que había perdido la confianza del plató.