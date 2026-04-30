L'Auditori acull el Concert per la Pau 2026: un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat
L’esdeveniment solidari torna a L'Auditori de Barcelona per recaptar fons per a Creu Roja i reivindicar la música com a eina de pau i cohesió en un context global marcat pels conflictes
L'Auditori de Barcelona acollirà la tercera edició del Concert per la Pau, una iniciativa impulsada per la Fundació Victoria de los Ángeles amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona destinada a projectes humanitaris de construcció de la pau que duu a terme la Creu Roja.
Nascut el 2022 com a resposta al conflicte d’Ucraïna, el Concert per la Pau s’ha convertit en una cita anual cultural de solidaritat i de defensa de la pau i dels drets humans. En un context internacional marcat per tensions i conflictes armats, aquesta trobada reivindica la música com a instrument de cohesió i esperança.
El concert s’ha presentat avui als Jardins de l’Hotel Alma de Barcelona amb la presència de Jakub Józef Orliński, contratenor i ambaixador del Concert per la Pau 2025 que ofereix demà, dissabte 18 d’abril (20h) un recital junt amb Michal Biel al piano a la Sala Victoria de los Ángeles de l’Auditori L’illa dins del Cicle de Lied Victoria de los Ángeles (LIFE Victoria), interpretant àries de Händel i Purcell i cançons poloneses.
Adriana González, ambaixadora del Concert per la Pau 2026, i grans artistes units per un cant a la Pau
Enguany, l’esdeveniment compta amb la reconeguda soprano Adriana González com a ambaixadora del Concert per la Pau 2026, que pren el relleu del citat Orliński.
Hi actuaran de manera altruista Ofelia Sala, Helena Ressurreição, René Barbera i Ashley Riches, acompanyats de l’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles, el Cor Càrmina i el Cor per la Pau. La direcció musical anirà a càrrec de Pedro Pardo i Daniel Mestre és el director del cor.
Aquest concert és un cant a la Pau però també al recolliment i al record de tantes vides perdudes en els conflictes. Per aquest motiu, com a homenatge a les víctimes, al llarg de l’acte s’interpretaran ‘El cant dels ocells’, de Pau Casals, així com l’’Exsultate, jubilate’ i ‘el Rèquiem’ d’Amadeus Mozart.
Un esforç col·lectiu amb impacte real
El concert és possible gràcies a la col·laboració desinteressada d’institucions cíviques i culturals que assumeixen costos i aporten recursos humans i tècnics. L’any passat es van
recaptar 61.000 euros, i enguany l’objectiu és arribar als 70.000 euros per reforçar els programes socials de la Creu Roja.
L’edició de 2026 del Concert per la Pau compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de: Fundació Salvat, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Barenhoim-Said for Music, Coral Càrmina, la Fundació Pau Casals i Grand Hyatt, a més a de l’Hotel Alma.
Fons per a la construcció de la Pau
Segons el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) aquest any és un dels més violents de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats actius a tot el món. L’Institut de Recerca per a la Pau d’Oslo (PRIO) va xifrar el 2024 amb 129.000 les víctimes mortals de conflictes armats en 36 països.
Son xifres sense precedents des de la Segona Guerra Mundial i es tracta d’una tendència creixent amb diferents escenaris actuals, com ara Ucraïna, Iran, l’Orient Mitjà, el Sudan, República Democràtica del Congo, Myanmar.
“La Creu Roja no considera la Pau simplement com l’absència de guerra, sinó com un procés dinàmic de cooperació entre tots els estats i tots els pobles; cooperació que s’ha de fonamentar en la llibertat, en la independència, la sobirania nacional, la igualtat, el respecte dels drets humans, i en la distribució equitativa dels recursos per atendre les necessitats dels pobles” (Programa d’Acció de la Creu Roja com factor de Pau, aprovat per la Conferència Mundial de la Creu Roja sobre la Pau, Belgrad, 1975).
El patiment humà en contextos de conflictes resulta inimaginable. Per aquest motiu, en temps de conflicte, el Dret Internacional Humanitari (DIH) es presenta com una eina poderosa i indispensable per reduir aquest patiment, garantir la dignitat humana i salvar vides, protegint la població civil, els béns civils i els treballadors humanitaris.
En contextos de pau, la Creu Roja treballa per donar a conèixer i difondre aquestes normes del DIH així com per la promoció i defensa de la Pau i els Drets Humans de totes les persones i sense discriminació, mitjançant, per una part, l’educació, la sensibilització, la comunicació i també, acompanyant directament a persones en situació de vulnerabilitat en el seu accés a drets.
Sumem veus, sumem Pau
Entrades ja a la venda al web de L’Auditori. Una vetllada musical que defensa la pau i ajuda a qui més ho necessita.
I per aquells que no hi puguin assistir, però hi volen col·laborar, s’ha habilitat una lànding amb la Fila 0 a: Concert per la Pau 2026. Fila 0
