Lara Ferreiro, psicóloga: “Mikel Oyarzabal tiene un liderazgo silencioso, basado más en el ejemplo que en el carisma explosivo. No necesita llamar la atención”

Este verano ha tenido un héroe evidente en la figura de Ferran Torres para el fútbol español, al marcar el gol de la final del Mundial. Sin embargo, desde la posición del delantero centro Mikel Oyarzabal fue el asesino en la sombra y sumó cinco goles convirtiéndose en el máximo goleador de la Selección en el campeonato e igualando la marca de David Villa en 2010 y de Emilio Butragueño en 1986.

Pese a ello, el vasco no goza de la popularidad de algunos de sus compatriotas, empezando por el mismo 'Tiburón' que aunque metió el tanto definitivo, no consiguió anotar ninguno más durante todo el torneo, y que ha disfrutado de un trato de auténtica superestrella del pop en los Estados Unidos. Mikel es un hombre tranquilo que brilla desde el silencio, sin necesidad de reclamar protagonismo: "Proyecta un perfil sereno, reflexivo, disciplinado y con un alto nivel de inteligencia emocional", comentaba Lara Ferreiro, psicóloga, en una charla con la revista 'Semana'.

Oyarzabal recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar desde el punto de penalti / ·

La clave está en entender cómo consigue ganarse el respeto de sus compañeros y rivales: "Su liderazgo es silencioso, basado más en el ejemplo que en el carisma explosivo. Las personas con este patrón suelen generar confianza porque transmiten coherencia entre lo que dicen y lo que hacen", señala.

Además, pone énfasis en este liderazgo silencioso, añadiendo que "muestra rasgos de perfeccionismo saludable" porque "le gusta hacer bien las cosas, pero sin necesidad de llamar la atención". De hecho, esta cualidad se conoce como 'efecto espejo', una característica del comportamiento humano en el que los seguidores toman a su idolatrado como referencia: "Especialmente los adolescentes y los jóvenes tienden a imitar las conductas, valores y decisiones de aquellas figuras que admiran".

Mikel Oyarzabal volvió a ver portería en una final de Copa del Rey / EFE

Este aspecto es relevante porque Oyarzabal es uno de esos futbolistas que no centran su forma de ser únicamente en el balón y que tiene un grado universitario en Administración de Empresas, como Rodri: "Al defender públicamente la importancia de tener una segunda opción profesional, envía la idea de que el talento y los estudios no son incompatibles, sino complementarios", comenta la psicóloga.

"Demuestra que prepararse para el futuro es una muestra de inteligencia, responsabilidad y madurez. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de referentes ayudan a normalizar la cultura del esfuerzo, fomentan la planificación a largo plazo y reducen la falsa creencia de que el éxito depende únicamente de un golpe de suerte o de un talento excepcional", explica.

Oyarzabal celebra la victoria en el Mundial junto a Keyne, hermano de Lamine Yamal / Twitter

El delantero es un futbolista atípico en el fútbol de élite, con un discurso elaborado que no trata de salir del paso rápidamente para volver a su burbuja, sino que invita a las personas a ser responsables: "Oyarzabal se convierte en uno de los grandes referentes españoles que reivindican el valor de la educación, incluso cuando ya han alcanzado el éxito profesional. Invita a los jóvenes a no poner 'todos los huevos en la misma cesta' y a entender que una carrera deportiva, por brillante que sea, tiene un final".

Porque quizás su mayor virtud no es precisamente con un balón en los pies, sino la de "inspirar a una generación a entender que la mejor victoria también se consigue fuera del terreno de juego", dando ejemplo.