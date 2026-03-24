Lapso Studios anuncia su venta a la empresa mexicana Commando

Lapso Studios, la boutique de deporte más completa de Barcelona, ha anunciado su integración en Commando Studios, el gigante mexicano del fitness. Fundada en 2021 en la ciudad condal, Lapso ha conseguido situarse como líder sectorial gracias al número de check-ins dentro de la categoría boutique. Estas cifras récord han convertido a la compañía en un proyecto atractivo para cualquier player del sector fitness. Con esta operación, Lapso Studios inicia una nueva etapa de crecimiento junto a uno de los grandes grupos del sector, lo que le permitirá seguir impulsando su expansión a nivel nacional.

Fundada en Barcelona en 2021 por Eugenia Llopart y Javier Herrarte, Lapso Studios ha construido una comunidad sólida y una propuesta diferencial que combina deporte, música y bienestar. Desde la apertura de su primer estudio en la avenida Diagonal, la compañía ha crecido hasta contar con tres centros y cinco salas en Barcelona y un equipo de más de 50 profesionales, consolidándose como la boutique fitness de referencia de la ciudad.

El éxito de Lapso ha sido clave para que Commando Studios apueste por este proyecto como vehículo para seguir creciendo en España. La integración de Lapso en Commando Studios se plantea como una transición orgánica y natural, en la que los estudios continuarán operando con normalidad, manteniendo el mismo servicio, la misma experiencia para los usuarios y el ADN de la marca. Además, Eugenia Llopart y Javier Herrarte seguirán vinculados al proyecto, garantizando la continuidad de su visión y comunidad.

“Lapso ha construido algo muy especial en Barcelona: una comunidad fuerte y un concepto que conecta con una nueva forma de entender el fitness. Esta operación es una evolución natural del proyecto y una oportunidad para llevarlo mucho más lejos”, afirma Eugenia Llopart, fundadora y CEO de Lapso Studios.

Por su parte, Joaquín Hirschfeld, CEO y fundador de Commando Studios, señala: “Desde nuestra llegada a España identificamos en Lapso un proyecto con una ejecución sobresaliente y un posicionamiento sólido dentro del sector boutique. Su crecimiento y la fuerza de su comunidad lo han convertido en un referente en Barcelona.

Esta integración va más allá del crecimiento: responde a la oportunidad de sumar capacidades, talento y conocimiento local para consolidar nuestra presencia en el mercado español. Para Commando, hacerlo de la mano de Lapso es clave en nuestra estrategia de expansión en Europa”.

Commando Studios es uno de los grupos de fitness boutique más relevantes a nivel global, con presencia en México y España. Aterrizó en Madrid hace 9 meses y ya cuenta con 2 centros y 6 salas, sumado a un plan de crecimiento agresivo a nivel nacional.

La compañía, a nivel global, ya tiene 66 salas, más de 700 profesionales y cinco disciplinas deportivas. El grupo cuenta además con el respaldo de ACON Investments, L.L.C., firma americana de private equity con sede en Washington D.C., que impulsa su estrategia de expansión.

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En la operación, Lapso Studios ha contado con el asesoramiento legal de CIM Tax & Legal y con Trazado Corporate Finance & M&A como asesor financiero, mientras que Commando contó con Lamont Lawyers.