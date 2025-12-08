Bresh reafirma su posición como la fiesta de los campeones, el punto de encuentro al que acuden algunas de las figuras más destacadas del deporte mundial para celebrar momentos clave de sus carreras. La presencia reciente de Lando Norris en uno de los eventos de Bresh vuelve a subrayar la estrecha relación entre la marca y los atletas de élite.

Nacida en Argentina y expandida posteriormente a ciudades de referencia en Europa, América y hasta en ciertos lugares de Asia, Bresh se ha convertido en un fenómeno cultural que combina música, comunidad y una propuesta diferenciada de ocio sano. Su identidad está cada vez más vinculada a los hitos deportivos y a la presencia constante de campeones que encuentran en la fiesta un entorno afín a su estilo de vida.

En los últimos años, un sinfín de campeones han desfilado por Bresh, consolidando su reputación global:

Lionel Messi, reciente campeón de la MLS, ha declarado en más de una ocasión que es su fiesta favorita.

También la Selección Argentina, donde Bresh fue la encargada de poner la animación a la fiesta celebrada con motivo de la consecución del Mundial de Qatar.

Jorge Martín, campeón de MotoGP, escogió Bresh para disfrutar uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Vinicius Jr. celebró allí su cumpleaños, en un evento que tuvo gran repercusión internacional.

Achraf Hakimi, campeón de la Champions League, es uno de habituales de la fiesta.

Ferran Torres, tras proclamarse campeón de la Eurocopa, estuvo en la edición de Bres en Ibiza.

Dani Ceballos estuvo presente el Bresh de Ibiza tras ganar la Champions con el Real Madrid en 2024.

La participación de Lando Norris se suma así a este conjunto de deportistas de primer nivel que refuerzan la posición de Bresh como el lugar donde celebran los campeones y como una de las propuestas de ocio más influyentes y reconocidas del panorama internacional