Lamine Yamal y su hermano Keyne se acuerdan de Shakira tras la compra de su antigua casa en Barcelona

Lamine Yamal ha sido el foco de las críticas en Madrid durante los últimos días después de los roces que se evidenciaron dentro del campo con su compañero de selección, Dani Carvajal, y otros jugadores blancos.

El vendaval generado tras el Clásico provocó que cancelara un acto publicitario esta misma semana para despegarse del foco mediático hasta la próxima fecha de liga, este domingo, a las 18:30 horas, contra el Elche de Eder Sarabia.

Lo que sí que ha trascendido es la compra de su nueva residencia cerca de Barcelona, que resulta ser la casa en la que Gerard Piqué y Shakira compartieron el día a día, hasta que la relación explotó en mil pedazos y cada uno decidió hacer la vida por su lado.

La nueva casa de Lamine Yamal que perteneció a Piqué y Shakira. / ·

Se trata de una propiedad por la que el delantero ha pagado 11 millones de euros y que tiene todo tipo de facilidades, desde una pista de pádel, hasta un estudio de grabación que bien podría ser muy útil para la profesión de su pareja, la argentina Nicki Nicole.

Pese a que Lamine Yamal se dedica al fútbol, es de sobras conocido su gusto por la música, así como el amor que guarda hacia su familia. En el pasado ya ha mostrado escenas del día a día con su madre o su hermano, así como algún baile junto a su padre.

Lamine Yamal y su hermano Keyne cantan el 'Waka waka' de Shakira. / Instagram

Aunque no se sabe si a modo de guiño o solamente es una coincidencia, el joven canterano ha publicado una Historia en su perfil de Instagram junto con su hermano menor, Keyne, donde entona el estribillo de una canción icónica para los seguidores españoles al fútbol, el 'Waka waka' de la cantante colombiana, antigua propietaria de su nuevo hogar.

El joven azulgrana empieza cantando la parte más conocida del tema, mientras que el niño hace los coros, algo que hace mucha gracia a Lamine Yamal y graba con su móvil, ahora sí, alejado de los eventos con 'streamers' y el público, desde la intimidad de su casa.

Por reciente que parezca, el éxito de Shakira tiene ya tres lustros, en 2010, por lo que cuando se publicó Lamine Yamal tenía solamente tres años, dejando una nueva muestra de la precocidad con la que el jugador catalán se ha convertido en una estrella del fútbol mundial.