Lamine Yamal se harta de un tiktoker después del empate ante el Atlético de Madrid: "Estás..."

En la noche de ayer, se disputó la ida de la semifinal de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (4-4). El encuentro fue trepidante y acabó en tablas gracias a una diana en el último minuto de Alexander Sorloth. Los del Cholo Simeone empezaron adelantándose al marcador por dos dianas, pero el conjunto culé supo reaccionar remontando el encuentro antes de acabar la primera mitad.

A pesar de que en la segunda parte, los de Hansi Flick anotasen el cuarto gol gracias a una gran jugada de Lamine Yamal, que dejó en bandeja a Robert Lewandowski para dar un pase a la red, el equipo colchonero no bajó los brazos y volvió a igualar el partido en Montjuic. No hay duda de que el Atlético de Madrid salió muy reforzado del encuentro, debido a que la vuelta, que se jugará el miércoles 2 de abril, será en el Cívitas Metropolitano.

Después del final del encuentro, el creador de contenido, @joaanpu, que estaba muy enfadado tras ver cómo habían remontado a su equipo en el último tramo del partido, puso nota a los jugadores culés. Además, las calificaciones de Joan Puig son muy polémicas en TikTok, ya que es muy crítico con los jugadores blaugranas y así lo volvió a demostrar.

El tiktoker puso un 6,5 al partido de Lamine Yamal, a pesar de ser uno de los jugadores más determinantes. Al ver la calificación, muchos de sus seguidores mostraron su malestar tras no entender la nota del extremo del FC Barcelona, pero no fue el único, ya que el propio jugador le contestó al vídeo: "Estás borrachísimo".

El creador de contenido ha decidido borrar el vídeo de las calificaciones del encuentro ante el Atlético de Madrid, pero ha publicado uno explicando que Lamine Yamal le había vuelto a comentar un vídeo, ya que no es la primera vez que lo hace. "Teniendo en cuenta que hemos quedado 4-4 no puedo poner un nueve a todos, Lamine 6'5 no, venga va, un 7,25. A ver si te parece mejor", ha señalado.