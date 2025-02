Lamine Yamal estrena 'look' y las redes enloquecen: "Es el GOAT"

Lamine Yamal sigue dejando actuaciones magistrales sobre el terreno de juego. El azulgrana ha cuajado otro gran partido ante el Alavés, siendo un dolor de muelas constante para la defensa babazorra y asistiendo en el gol de Robert Lewandowski que ha abierto el marcador en la victoria del Barça (1-0).

Además, en la primera parte ha protagonizado una jugada antológica que ha recordado al mejor Leo Messi. Lamine ha cogido el balón en el centro del campo y ha comenzado a sortear rivales con una facilidad pasmosa. Con la pelota cosida a la bota ha ido evitando patadas y empujones para superar hasta a seis jugadores rivales.

Sin embargo, la cuenta de X del FC Barcelona ha compartido una imagen del futbolista que se ha hecho viral. Y es que Lamine Yamal se ha dejado una ligera perilla que no ha dejado indiferente a nadie. Mientras que a algunos usuarios no les ha gustado este nuevo 'look', otros ya lo consideran la 'cabra'.

La explicación de este término radica en la traducción de cabra al inglés: goat. Es una palabra que se utiliza en el argot futbolístico para hablar del mejor jugador de la historia, puesto que las siglas de GOAT recogen la frase 'Greatest Of All Time'.

Lamine Yamal se ha dejado perilla 🧔‍♂️👀 pic.twitter.com/fc6EGJVacp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2025

En todo caso, Lamine Yamal sigue creciendo a pasos agigantados a nivel deportivo. Sus prestaciones mejoran día a día y su importancia en los esquemas de Hansi Flick está fuera de toda duda.