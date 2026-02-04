Lamine Yamal desata la locura: los "pasos prohibidos" de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas

Lamine Yamal también es el rey del contenido viral cuando se trata de su familia. El joven extremo del Barça ha vuelto a romper internet, pero esta vez el protagonista absoluto no es su zurda, sino su hermano pequeño, Keyne.

En un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, Lamine pone a prueba el espíritu de "león" del pequeño de la casa. El clip comienza con la pregunta de rigor que todo fan de La que se avecina conoce: "¿Qué somos, huevones o leones?". La respuesta de Keyne no deja lugar a dudas: es un león dispuesto a comerse la pista de baile.

"¡Quién te da salami!"

Lo que sigue es un auténtico despliegue de carisma. A través de un remix cargado de graves con las frases más icónicas de Amador Rivas, Keyne se desata. Al ritmo de "¿Quién te da salami? ¡Amador!" y "¿Quién te da mandanga?", el pequeño "mini-Lamine" saca a relucir sus mejores pasos prohibidos ante la risa incontrolable de su hermano mayor, que graba la escena atónito.

Noticias relacionadas

Un fenómeno que no para

Mientras Lamine sigue batiendo récords de precocidad en el fútbol mundial, Keyne se está labrando su propio camino como el "hermanísimo" más querido de las redes. Entre su propio menú infantil y estos vídeos virales, queda claro que en la casa de Lamine, el espectáculo está garantizado, ya sea con un balón en los pies o con las ocurrencias de los vecinos de Montepinar de fondo.