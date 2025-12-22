Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”

Lamine Yamal ha decidido terminar 2025 de la mejor manera posible: recuperando sensaciones con un gol en la Cerámica ante el Villarreal y... abriendo un canal de YouTube. El futbolista del FC Barcelona, a sus 18 años, es un habitual en las redes sociales y empieza a mostrar su lado más personal lejos del fútbol. Su última iniciativa ha sido la creación de este canal, un espacio desde el que busca conectar de forma directa y natural con sus seguidores.

Lo ha hecho junto a su primo Mohamed Abde, mientras se encuentra en pleno proceso de mudanza. Cabe recordar que Lamine adquirió la antigua casa de Gerard Piqué, situada en Esplugues de Llobregat, por una cifra superior a los 10 millones de euros. Se trata de una mansión con todo tipo de lujos, donde vivirá junto a Moha y su amigo Souhaib.

En el canal de YouTube, Lamine Yamal se muestra relajado y con sentido del humor en un vídeo que apenas supera los diez minutos de duración. Lejos de discursos preparados, el extremo azulgrana habla de su día a día, de sus rutinas y de pequeñas anécdotas que no suelen aparecer en las ruedas de prensa ni bajo los focos mediáticos habituales.

“Tengo una rosa guardada para cuando encuentre una chica”

Una de las frases que más ha llamado la atención entre sus seguidores ha sido una confesión tan sencilla como llamativa: “Tengo una rosa para cuando encuentre a mi chica”, bromea en el vídeo. Estas palabras llegan meses después de que se conociera el final de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Ambos confirmaron la ruptura a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, tras semanas de rumores de todo tipo. Según aclararon entonces, la separación fue una decisión mutua, motivada por una relación que ya no era saludable y por las fuertes presiones externas.

Lejos de dramatizar, Lamine ha optado por tomarse el tema con humor y naturalidad. En el vídeo, el joven futbolista explica entre risas que “no puede tener novia porque se despierta de madrugada a comer galletas”, algo que ya había afirmado en más de una ocasión, como su pasión por la Fanta.

Más allá de la anécdota que cuenta en el video, Lamine es un chico espontáneo, con la que se muestra en su nuevo canal y demuestra que, pese a su estatus como figura pública y a la presión que conlleva jugar en la élite, sigue siendo un chico de 18 años con hábitos propios de su edad y una forma desenfadada de afrontar su vida personal.

El canal de YouTube es un nuevo proyecto que emprende junto a 'dahood', quien se encargará de la edición de los vídeos. Otros jugadores del Barça, como Alejandro Balde, también han compartido contenidos en redes mostrando su día a día lejos de los terrenos de juego.