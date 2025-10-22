FC BARCELONA
Lamine Yamal borra una imagen con Nicki Nicole y desata la incertidumbre
El '10' culé celebró la victoria con la artista argentina, pero horas después decidió eliminar la fotografía que había publicado con ella
La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole va viento en pompa. La pareja fue vista junta durante la jornada de apertura de la Kings League, y ayer la artista argentina asistió al palco VIP de Montjuïc para apoyar al '10' culé ante el Olympiacos, en un encuentro que el FC Barcelona ganó cómodamente por 6-1.
Uno de los protagonistas del duelo fue Lamine Yamal, quien consiguió ver puerta después de más de dos meses. El de Rocafonda, tras anotar el penalti, no dudó en dedicarle el tanto a su pareja, alzando los brazos y mandándole un beso. Una celebración que ya es viral en redes sociales.
Después del encuentro, el '10' culé decidió publicar una imagen con la artista argentina y con su hermano pequeño, según comentó y mostró el periodista Javi de Hoyos a través de su cuenta de TikTok.
En la imagen, que pocos seguidores del jugador culé pudieron ver, se le veía muy contento junto a su pareja, mientras su hermano aparecía en sus brazos. Fue una celebración muy especial, sobre todo porque volvió a marcar un gol.
No obstante, la imagen desapareció del perfil del jugador pocos minutos después, generando el caos en redes.
Los seguidores de la pareja están en vilo, ya que no entienden el motivo por el que la foto fue borrada. Un seguidor apunta en TikTok que la imagen "estuvo 8 minutos" en Instagram, algo que no acaban de entender.
"Otro comenta que la razón de eliminar la fotografía fue por su hermano, ya que muchos usuarios dejaron comentarios negativos en otros videos que había publicado con él. Uno de ellos señala que "la gente es muy cruel".
