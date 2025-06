Lamine invitará al 'youtuber' Speed a su cumpleaños en julio

Lamine Yamal es un elegido, un caso excepcional, como lo demuestra el hecho de que debutó antes oficialmente con el primer equipo del FC Barcelona que con el filial. Un 29 de abril de 2023 entró en la historia del club azulgrana cuando Xavi Hernández le dio la alternativa. Fue en un partido de Liga contra el Betis en el Camp Nou ante 88.530 espectadores. Un 4-0 que tuvo como colofón la entrada de Lamine por Gavi en el minuto 83. No fue un gesto dejado al azar, sino del todo intencionado. El de Rocafonda tenía 15 años y 290 días, ni siquiera tenía edad juvenil...

El 13 de julio de 2025, Lamine Yamal celebrará su 18º cumpleaños. La joven promesa del FC Barcelona y de la selección española, que ya ha marcado récords por su precocidad, cumplirá la mayoría de edad. Lo celebrará junto a su família, amigos y algunas figuras influyentes, como Speed, declarado como 'fanático' de Cristiano Ronaldo.

Speed coincidió con Lamine en la gala del Balón de Oro

El famoso creador de contenido con 34 millones de suscriptores en Youtube, 28 millones de seguidores en Instagram y 30 millones en Twitch, estuvo presente en la pasada edición del Balón de Oro, en la que Lamine se llevó el Trofeo Kopa. Allí conoció a Lamine Yamal, con el que ha afirmado en más de una ocasión que mantienen una buena relación. Tanto que ahora incluso Lamine ha decidido invitarle a su cumpleaños, aunque cabe la posibilidad de que Speed no pueda estar.

El streamer ha explicado en su directo, posterior a la final de la Nations League, que había recibido un mensaje del jugador del FC Barcelona. Speed ya tiene una reconocida amistad con Lamine, al que conoce incluso desde antes de que llegara al primer equipo del conjunto culé.

"Me ha escrito y me ha dicho que si quería ir a su cumpleaños el 12 de julio en Barcelona. Yo le he respondido que si no estoy de tour iré seguro. Tengo que ir a su fiesta de cumpleaños", decía en directo. "Espero no estar en tour, porque va a ser imposible si no. Seguro que voy si no estoy en un tour", contaba, con muchas ganas de asistir junto a una de las figuras más importantes del mundo del fútbol, si su calendario se lo permite.