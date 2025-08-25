Suscripción

¿Sabes qué es la lámina pegada debajo del fregadero? Tiene una función clave y no se puede quitar nunca

Muchos ignoran para qué sirve, pero no se debe despegar en ningún caso a no ser que se reemplace

La lámina oculta bajo el fregadero que casi nadie conoce: su función clave en tu cocina / Pixabay

/ Información

En las cubetas de los fregaderos, donde lavamos los platos en la cocina, hay como un especie de lamina un poco gruesa pegada justo debajo, que siempre se ignora y que tiene una importante función.

Los fregaderos que generalmente se montan en las cocinas de las casas son de acero inoxidable, y para que funcionen correctamente y no se deterioren con el tiempo son necesarios unos cuidados, entre ellos juega un papel clave esta lámina o almohadilla pegada en el reverso de la cubeta.

¿Pero para qué sirve? Muy sencillo, para amortiguar el ruido que soporta el fregadero cuando colocamos los plantos dentro, o cuando cae el agua sobre él, es un material de insonorización.

De tal manera que si quitamos esa alfombrilla pegada comprobaríamos que sería un auténtico escándalo lavar los platos ahí.

La otra función fundamental de este material es evitar la condensación, que el agua que hay encima no genere humedad por debajo del fregadero y gotee. Esa lámina lo evita.

Pueden ser de distintos tipos, el más común son placas de caucho, también las hay de EVA (Etileno-Vinil-Acetato), la típica goma EVA que se utiliza en las manualidades pero en este caso para usos no escolares; la tercera opción, pero de uso más industrial, es un revestimiento al completo del fregadero por abajo, con la misma función que las dos alternativas anteriores pero más integral y efectivo, pero más caro, dado que cubre toda la parte inferior del fregadero.

