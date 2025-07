Lalachus se sincera sobre su éxito mediático: "No te sueles preparar para ello"

La nueva temporada de 'El Grand Prix del Verano' se estrenó este pasado lunes, 7 de julio de 2025, en La1 de TVE. El famoso concurso celebra su 30 aniversario, y volverá a contar con el mítico presentador del programa, Ramón García.

No obstante, esta temporada cuenta con las incorporaciones de Ángela Fernández y Lalachus, copresentadoras del conductor. Esta última se encuentra en el momento más mediático de su carrera.

Laura Yustres Veléz (Fuenlabrada, 1990), popularmente conocida como Lalachus, ha pasado de las redes sociales y la comida 'stand up' a la élite de la televisión. En los últimos años, la colaboradora de 'La Revuelta' también ha presentado las 'Campanadas de RTVE' en 2024.

Ahora, la humorista ha concedido una entrevista a 'Infobae' para explicar su nuevo reto televisivo: "Para mí es un pequeño abrazo a mi yo del pasado porque era el programa de mi infancia y de nuestra infancia en general. Estar aquí es un sueño, algo precioso".

La intérprete se ha asentado en los medios de comunicación, pero el rodaje de 'El Grand Prix del Verano' supone adaptarse a un ritmo diferente. "Son muchas horas de grabación y si tienes otras cosas encima, a lo mejor puedes estar un poco más cansado de lo normal. Pero te pones a hablar con uno o con otro (concursantes, presentador o invitados) y se te pasa rápido", cuenta al citado medio.

Además, la estructura del programa le ayuda a coger el ritmo: "Aparte hay muchísimo dinamismo. Te subes arriba rápido", comentó. "Al final es ser como lo que la gente ve en su casa. Porque recuerdo que cuando veía El Grand Prix decía '¿pero dónde guardan tanta historia'? Entonces, es un poco como los ojos del espectador, como quien dice".

La exposición mediática de Lalachus no ha parado de crecer, y la colaboradora ha explicado como se ha adaptado a los comentarios externos. "Ha sido interesante porque es una cosa para la que no te sueles preparar, así como para de repente estar así tan tan expuesta", admitió. Por su parte, la cómica admite que su círculo cercano ha sido fundamental: "Lo que pasa es que creo que me rodeo de muy buena gente de fuera que mantienen a tierra, como digo".

Finalmente, estar enfocada en su profesión le permite llevarlo mejor: "Estoy estable porque al final estoy focus con el trabajo, que es lo que importa. Al final, la gente ve lo que hago y es lo que me importa a mí".