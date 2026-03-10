Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FAMOSOS

El lado más personal de Juanma Moreno: cómo conoció a Manuela Villena, el gran amor de su vida

El matrimonio lleva casi 20 años de casados y así es cómo empezó todo

Juanma Moreno y Manuela Villena

Juanma Moreno y Manuela Villena

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Juanma Moreno se ha convertido en una de las figuras más relevantes del panorama político actual gracias al papel que ejerce como Presidente de la Junta de Andalucía. Algo que ha tráido consigo una fama que ha puesto su vida en el punto de mira del interés público.

Y es que, uno de los asuntos que más llama la atención tiene que ver con su matrimonio con Manuela Villena por una razón concreta: su unión ha conseguido sobrevivir a la fama durante casi dos décadas.

Pero, ¿cómo empezó todo exactamente? Para poder entender los orígenes de la pareja, debemos remontarnos al año 2004, donde ambos se conocieron en el congreso nacional del Partido Popular en Madrid de aquel año.

Ambos formaban parte del Partido Popular desde hacía años, lo cual habría generado una muy buena química entre los mismos que se acabó fraguando dos años más tarde de aquel congreso, momento en el que formalizaron su relación sentimental.

Una unión que se convirtió en matrimonio cuando Juanma Moreno hincó la rodilla y, según Manuela Villena le ¨miró a los ojos y me dijo que si quería casarme con él¨, a lo que esta última dijo que sí sin tener que pensárselo dos veces.

La ceremonia tuvo lugar en Granada, dentro de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la cual quedaría para la posteridad como uno de los enlaces más sonados dentro el panorama político a nivel nacional.

Desde entonces, ambos siempre han tenido buenas palabras para el otro delante de las cámaras; cosa que ha sido esencial para que la pareja sobreviviera a los desafíos que se encuentran asociados a la fama.

De hecho, Juanma Moreno ha defendido a capa y espada que el papel de su mujer ha sido vital para su carrera política, constando como apoyo incondicional al haber renunciado a la suya en un momento dado.

