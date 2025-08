El lado oscuro de las fiestas de lujo en Ibiza: "Me han ofrecido 10.000 euros por pasar una semana como chica de imagen en una villa"

Las fiestas privadas en Ibiza no son nada nuevo y, aunque se trata de un fenómeno exclusivo, cada vez genera más controversia. Se organizan generalmente en mansiones, villas o yates, fuera del circuito de clubes oficiales. Son convocatorias por invitación donde asisten celebridades, empresarios, deportistas, influencers y multimillonarios.

No suelen ser anunciadas públicamente. Están organizadas por promotores o intermediarios que seleccionan a los asistentes. Y es importante tener claro que son eventos donde la privacidad, el lujo extremo y el secretismo son claves.

La chica de imagen Cynthia Ferrandiz ha causado un fuerte impacto tras revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre este tipo de fiestas privadas de lujo en Ibiza. Durante su intervención en el programa TardeAR (Telecinco), Ferrandiz ha descrito cómo funcionan estas fiestas en villas privadas, donde la presencia de mujeres jóvenes contratadas como chicas de imagen es habitual.

"Son fiestas que organizan tras la fiesta en la discoteca, a veces incluso los mismos DJs. Se hacen en villas de superlujo y se anuncian solo a la gente trabajadora, amigos de amigos y gente enchufada. No puede acceder nadie más", relata la joven, que explica que la quedada se lleva a cabo en un meeting point en una ubicación que los organizadores envían a los invitados. Una vez allí, son recogidos por transfers, que llevan a la gente a la villa secreta.

"Se corre muchísimo la voz"

Según Ferrandiz, a estas fiestas no les falta nada: "Hay porteros en la puerta, que pasan lista. Si no estás, no entras. También hay una ambulancia y servicios médicos". Pero lo más sorprendente es la aparición de la Policía. "En dos o tres fiestas de las que he estado ha habido registros. En algunas fiestas se corre muchísimo la voz y en una aparecieron un montón de coches y hubo una redada supergrande, encontraron de todo dentro de la casa", argumenta. De hecho, en una de ellas, y por razones aparentemente desconocidas, apareció un cadáver flotando en la piscina la mañana posterior a l fiesta.

El perfil de los asistentes a estas fiestas es de "gente de muchísimo dinero, gente muy poderosa, con negocios legales o ilegales", subraya Ferrándiz. Por ello, no sorprende que tanto a ella, como chica de imagen, como a sus compañeras les hayan hecho ofertas muy jugosas de trabajo. "Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por pasar una semana con más chicas en una villa", sostiene. Sin embargo, optó por rechazar esta propuesta.

Este testimonio ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de estas fiestas, su aparente impunidad y los riesgos físicos y legales a los que están expuestas las jóvenes contratadas.