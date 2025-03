Kylie Jenner y Timothée Chalamet acaparan los focos en los Oscar 2025

La alfombra roja de la 97ª edición de los Premios Oscars estaba repleta de estrellas. Las celebridades más famosas de la industria se encontraban en Los Ángeles. En su paso por la alfombra, muchas parejas optaban por posar juntos ante las cámaras, mientras que otros lo hacían de manera individual, como Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

La pareja no ha desfilado junta en la alfombra roja, pero no se han separado una vez dentro del Dolby Theatre, no se han separado. Ambos han mostrado una actitud muy cariñosa, besándose y saludando a otras celebridades. Kylie ha lucido un vestido negro de Miu Miu con aberturas, mientras que Chalamet ha escogido un traje de cuero color mantequilla.

El actor canadiense estaba nominado a la categoría de Mejor Actor por su papel en 'A complete unknown', interpretando al popular cantante Bob Dylan. Sin embargo, la película biográfica no conseguido llevarse ninguna estatuilla, a pesar de estar nominada en ocho categorías.

La hermana pequeña de las Kardashian acostumbra a acompañar a su novio en la temporada de premios. Ambos estuvieron juntos en los pasados Globos de Oro, donde el actor repetía nominación. De la misma forma que en los Oscars, decidieron posar por separado en la alfombra roja.